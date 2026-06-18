Kaynak: ANKA

Germencik Belediyesi, ilçenin simgelerinden biri olan Perşembe Pazarı'nı daha modern ve düzenli bir yapıya kavuşturmak amacıyla yeni bir projeyi uygulamaya aldı. Çalışmalar kapsamında pazar alanında görsel bütünlük sağlanırken, ziyaretçilere daha düzenli ve kaliteli bir alışveriş ortamı sunulması amaçlanıyor.

İlk etapta, halk arasında "Kavak Meydanı" olarak bilinen bölgeden başlayarak ana cadde üzerindeki satış noktaları yeni uygulamaya dahil edildi.

ESNAFA TEK TİP UYGULAMA

Projeyle birlikte pazarcı esnafına tek tip önlük, standart tezgâh örtüleri, tanıtım kartları ve fiyat etiketi panoları dağıtıldı. Ayrıca pazarın girişine yerleştirilen "Tarihi Germencik Perşembe Pazarı" yazılı tak sayesinde alanın kimliği daha görünür hale getirildi.

Belediye ekipleri, uygulamanın pazar genelinde aynı standartta sürdürülmesi için denetimlerini de aralıksız sürdürüyor.

SAAT KULESİ ÇEVRESİ YÖRESEL ÜRÜNLERİN MERKEZİ OLACAK

Düzenleme kapsamında Ali Şanlı Meydanı'nda bulunan Saat Kulesi çevresinin de yeniden planlanması öngörülüyor. Bu bölümde ilçenin yöresel ürünlerinin ve bölgenin kültürel dokusunu yansıtan satış stantlarının yer alması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, ana cadde üzerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin ara sokaklardaki pazar alanlarına da yayılacağını bildirdi.

BAŞKAN ZENCİRCİ: "ASIRLIK SEMT PAZARIMIZIN HAKKINI TESLİM ETTİK"

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçede uzun yıllardır kurulan Perşembe Pazarı'nın hak ettiği değeri görmesi için projeyi hayata geçirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Pazarın gerçek kıymetini ortaya koymak için pazarımızın hakkını teslim ettik. İlçemizin inciri, zeytini, tarihi, doğası daha birçok eşsiz değeri var. Ancak bazen göz önünde olanı dikkatimizden kaçırıyoruz. Bunlardan birisi de her perşembe kurulan semt pazarımızdı. Bu pazarımız asırlık bir pazar ve çok nadir durumlar hariç hep kuruldu ve kuruluyor. Semt pazarımızın değerini ve önemini ortaya çıkarmak, hakkı olan ününü teslim etmek projelendirme çalışmaları yaptık ve kısa bir sürede kurumsal bir kimlik oluşturduk. Bugün projemize hayat vererek pazarımızın çehresini değiştirip, adına ve tarihine yakışır bir düzenleme ve değişim çalışması başlattık. Tek tip önlük, fiyat etiketi, flamalarla pazarcılarımızı ve tezgahlarını donattık. Hepsinin tanıtım kartlarını hazırladık, giriş takı hazırlayarak gelen misafirlere dolu dolu bir deneyim yaşatmak için tüm detayları uygulamaya koyduk. Özellikle saat kulesi etrafında pazarın kalbi olan tarihi ve yöresel bir dokuya sahip tezgahlarımız var. Pilot bölge olarak pazarın esas güzergahı olan cadde üstünden başladık, ilerleyen süreçte tüm pazara bunu yayacak, ara sokakları da katarak bütün bir kurumsallık içerisinde hizmet verilen bir semt pazarı olarak misafirlerimizi ağırlayacağız. Tüm pazar esnafımıza destek ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Hayırlı ve uğurlu olsun."

HEDEF TURİZMİ VE YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRMEK

Belediye tarafından başlatılan dönüşüm projesiyle tarihi pazarın yalnızca alışveriş yapılan bir alan olmanın ötesine geçmesi amaçlanıyor. Düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Germencik Perşembe Pazarı'nın, ilçeye gelen ziyaretçiler için önemli bir turizm durağına dönüşmesi ve yerel üreticilerin ticaretine daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.