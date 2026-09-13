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TFF 3. Lig 2. Grup'ta İzmir'in iki köklü kulübü Karşıyaka ile Altay karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan derbi 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken, maçın ardından saha içinde yaşananlar gündem oldu.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından bir Altay taraftarı, siyah-beyazlı kulübün bayrağını santra noktasına dikmeye çalıştı.

BAŞKAN YİĞİT TUSDER ENGEL OLDU

Altay taraftarının girişimine Karşıyaka cephesinden tepki geldi. Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder ve yeşil-kırmızılı yöneticiler taraftara müdahale ederek bayrağın santraya dikilmesini engelledi.

Müdahalenin ardından orta sahada gerginlik ve arbede yaşandı. Emniyet güçleri ile saha görevlilerinin araya girmesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi.

ALTAY BAŞKANI SİNAN KANLI'DAN BAYRAK AÇIKLAMASI

Saha içinde yaşanan olayların ardından Altay Başkanı Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın Altay için taşıdığı öneme vurgu yapan Kanlı, bayrak girişimine destek verdi.

Sinan Kanlı'nın açıklaması şu şekilde:

"Bu çerçevede maç sonunda santraya dikilen bayrak Büyük Altay adına helaldir ve o bayrağın orada olması çok normaldir."