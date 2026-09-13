Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor 3. Lig maçında iki takım taraftarları birbirine girdi: Stat çevresinde kaos

3. Lig maçında iki takım taraftarları birbirine girdi: Stat çevresinde kaos

TFF 3. Lig 1. Grup'taki Zonguldak Kömürspor-Karabük İdman Yurdu karşılaşması öncesinde iki takımın taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Bazı taraftarların polis barikatlarına saldırmasının ardından ekipler biber gazıyla müdahalede bulundu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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3. Lig maçında iki takım taraftarları birbirine girdi: Stat çevresinde kaos - Resim: 1

TFF 3. Lig 1. Grup'un 2. haftasında oynanan Zonguldak Kömürspor-Karabük İdman Yurdu karşılaşması öncesinde stat çevresinde olaylar çıktı.

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3. Lig maçında iki takım taraftarları birbirine girdi: Stat çevresinde kaos - Resim: 2

Saat 16.30'da başlayan mücadeleyi takip etmek için Karaelmas Kemal Köksal Stadı'na gelen taraftar gruplarının stat çevresinde karşılaşması üzerine gerginlik yaşandı.

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3. Lig maçında iki takım taraftarları birbirine girdi: Stat çevresinde kaos - Resim: 3

POLİS BARİKATLARINA SALDIRDILAR

Yaşanan gerginlik sırasında bazı taraftarlar polis barikatlarına saldırdı. Olayların büyümesi üzerine bölgede görev yapan polis ekipleri müdahalede bulundu.

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3. Lig maçında iki takım taraftarları birbirine girdi: Stat çevresinde kaos - Resim: 4

Stat çevresinde zaman zaman arbede yaşanırken ekipler, olayları kontrol altına almak için biber gazı kullandı.

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3. Lig maçında iki takım taraftarları birbirine girdi: Stat çevresinde kaos - Resim: 5

GERGİNLİK TRİBÜNLERDE DE SÜRDÜ

Stat çevresinde başlayan tansiyon tribünlere de taşındı. İki takım taraftarları arasında karşılıklı küfürlü tezahüratlar yapılırken güvenlik güçleri olası yeni olaylara karşı önlem aldı.

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3. Lig maçında iki takım taraftarları birbirine girdi: Stat çevresinde kaos - Resim: 6

Yaşanan gerginliğin ardından Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu arasındaki karşılaşma saat 16.30'da başladı.

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