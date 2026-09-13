TFF 3. Lig 1. Grup'un 2. haftasında oynanan Zonguldak Kömürspor-Karabük İdman Yurdu karşılaşması öncesinde stat çevresinde olaylar çıktı.
3. Lig maçında iki takım taraftarları birbirine girdi: Stat çevresinde kaos
TFF 3. Lig 1. Grup'taki Zonguldak Kömürspor-Karabük İdman Yurdu karşılaşması öncesinde iki takımın taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Bazı taraftarların polis barikatlarına saldırmasının ardından ekipler biber gazıyla müdahalede bulundu.Furkan Çelik
Saat 16.30'da başlayan mücadeleyi takip etmek için Karaelmas Kemal Köksal Stadı'na gelen taraftar gruplarının stat çevresinde karşılaşması üzerine gerginlik yaşandı.
POLİS BARİKATLARINA SALDIRDILAR
Yaşanan gerginlik sırasında bazı taraftarlar polis barikatlarına saldırdı. Olayların büyümesi üzerine bölgede görev yapan polis ekipleri müdahalede bulundu.
Stat çevresinde zaman zaman arbede yaşanırken ekipler, olayları kontrol altına almak için biber gazı kullandı.
GERGİNLİK TRİBÜNLERDE DE SÜRDÜ
Stat çevresinde başlayan tansiyon tribünlere de taşındı. İki takım taraftarları arasında karşılıklı küfürlü tezahüratlar yapılırken güvenlik güçleri olası yeni olaylara karşı önlem aldı.
Yaşanan gerginliğin ardından Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu arasındaki karşılaşma saat 16.30'da başladı.