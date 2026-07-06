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Kaynak: Haber Merkezi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında hazırlanan 178 sayfalık iddianameyi ayrıntılı şekilde incelediğini belirterek, kendisi, çocukları veya yakınlarına sağlanan herhangi bir menfaat tespit edemediğini öne sürdü.

Özcan, iddianamede kamu kaynaklarının zarara uğratıldığına ya da usulsüz ihale yapıldığına ilişkin bir iddia bulunmadığını savundu.

"KARARI MAHKEMELER VERECEK"

Paylaşımında öğrencilere burs verilmesi, engellilere destek olunması ve huzurevi için dayanışma gösterilmesinin suç olarak değerlendirilmesi halinde bunun milletin vicdanına bırakılması gerektiğini ifade eden Özcan, soruşturmanın siyasi saiklerle yürütüldüğünü ima etti.

"Farklı bir siyasi kimliğe sahip olsaydım bugün yine aynı soruşturma açılır mıydı?" sorusunu yönelten Özcan, yargı sürecine ilişkin kararın mahkemeler tarafından verileceğini belirterek, kamuoyuna "Elinizi vicdanınıza koyun" çağrısında bulundu.