Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren Grand Kartal Otel'de 34'ü çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangının üzerinden 1 yıl geçti.

"KARTALKAYA'YA İTFAİYE ALANI HALA YAPILMADI"

Yaşanan olay Türkiye’de derin iz bırakırken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan, , Kartalkaya’daki büyük felaketin üzerinden tam bir yıl geçtiğini belirterek, bölgenin planlamasından sorumlu Turizm Bakanlığı’nın aradan geçen bir yıla rağmen plana bir “itfaiye alanı” bile işlemediğini açıkladı.

Gerekli derslerin Turiz Bakanlığı tarafından alınmadığını söyleyen Özcan, “Bugün bölgede açık olan oteller var; ancak itfaiye binası yapılacak bir alan ayrılmadığı için Kartalkaya’da hâlâ bir itfaiye aracı bulunmuyor!” sözlerini sarf etti.

Özcan, paylaştığı videoda şunları söyledi,

“Bugün tam 1 sene önce, Kartalkaya’da yaşadığımız yangın felaketinin 1. Yıl dönümü. 78 vatandaşımı orada hayatını kaybetmişti. Ben kendilerine tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Ve Bolu olarak bu üzüntüyü biz 1 yıldır üzerimizden atamadık. Bunu da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bu süreçte gerekli tedbirler alındı mı diye sorar insanlar haklı olarak. Keşke buna evet cevabı verebilseydim. En başta şunu söyleyeyim, başından itibaren söylediğimiz şu, bu otellerin bulunduğu Kartalkaya bölgesi Turizm Bakanlığı tarafından planlanan bir alan 4 defa plan yapılmış bura ile ilgili.

Ama 1 senedir söylüyoruz hala itfaiye ile ilgili bir alan plana işlenmiş değil. Yani bizim görev ve yetki sahamızın dışında. Ancak yetkili idare buraya itfaiye binası yapmaya kalksa itfaiye binası yapılabilecek yer yine yok planda. Şu anda hala o bölgede bir itfaiye aracı yok herhangi bir belediyeye ait. Ve konulması da bu planla birlikte mümkün değil. Devlet buradan gereken dersleri çıkarttık diyor ancak hiçbir ders çıkarılmadığını ben açıkça paylaşıyorum. Yine bu süreçte hızlı bir yargılama yapıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi kısmen isabetli kararlar verdi. Otel sahipleriyle ilgili. Ancak burada hiç suçu günahı olmayan beraat etmesi gereken, olay günü yangını söndüren, çok sayıda insanı kurtaran itfaiye teşkilatımızın 2 mensubuyla 1 başkan yardımcımıza 78 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiler. Bu verilen karar cidden vicdani olmadı. Ve bu karar temyiz aşamasında. En azından ben itfaiye personeli yönünden kararın bozulacağını düşünüyorum.“