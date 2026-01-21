78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangının birinci yılında, hayatını kaybedenler şehir merkezinde düzenlenen programda anıldı.

Faciada yaşamını yitirenlerin yakınları, İzzet Baysal Caddesi’nde bir araya gelerek ellerinde karanfillerle ve hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının ve isimlerinin yer aldığı pankartlarla sessiz yürüyüş yaptı. Yürüyüşe etraftaki vatandaşlarda katıldı. Anıtpark’ta sona eren yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı.

Yangında tüm çocuklarını ve torunlarını kaybeden Yüksel Gültekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın olaydan birinci derecede sorumlu olduğuna yönelik bilirkişi raporlarına rağmen soruşturma sürecinin ilerlememediğini belirterek “AK Partililere seslenmek istiyorum. Turizm Bakanlığı bütçesi görüşülürken gerek Adalet Komisyonu’da gerek Meclis kürsüsünde bir taneniz bile vicdan sahibi olarak çıkıp da ‘sorumlusun, istifa et, sorumlular yargılansın’ diye niye demediniz? Bu hayat fani. Benim 40 yıllık yuvam 40 dakikada yok oldu. Neticede bu koltuklar gidecek. Niye susuyorsunuz” dedi.

Yangında oğlunu kaybeden Abdurrahman Gençbay da “Delillerin üstünde oturan Turizm Bakanlığı yetkililerinin derhal tutukluluğa sevk edilmesini ve soruşturmanın selametinin de bu şekilde aydınlığa kavuşturulması gerekmektedir” diye konuştu.

'YETKİLİLER TUTUKLULUĞA SEVK EDİLSİN'

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iki defa soruşturma izni vermeme kararını Danıştay’a başvurarak kaldırttıklarını ifade eden Gençbay, “Bu kamu görevlilerine verilen soruşturma izninden sonra hukuka uygun davranması beklenen bir bakanlıktan şu beklenir. Bakanlığın başındaki kişi bu soruşturma izni verilen fiil aynı zamanda bir idari soruşturmayı da gerektirir, derhal Teftiş Kurulu'nu harekete geçirip sorumlular hakkında soruşturma açıp adli ve idari soruşturmanın selameti gereği bu kişileri derhal açığa alması gerekirdi. Ama suskun kalmayı tercih ettiler" dedi.

Gençbay, "Savcılığa da soruyoruz. Ey savcılığımız bilirkişi raporunda bu olayın oluşumunda birinci derecede sorumlu olduğu ifade edilen Turizm Bakanlığı’nın bu işletmeleri denetlemekle sorumlu görevlileri ki bunlar belli olmuştur, bunların soruşturmasında aynı yöntemi belirlememenizin nedeni nedir? Bu şekilde sessiz kalmanızın hukuki gerekçesi nedir? Delillerin üstünde oturan bu kişilerin derhal tutukluluğa sevk edilmesini ve soruşturmanın selametinin de bu şekilde aydınlığa kavuşturulması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.