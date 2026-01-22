Uzmanlar, asgari ödeme tutarları ve limit artışları konusunda yurttaşları "acil" kodlu uyarılara dikkat etmesi gerektiğinin altınız çiziyor. Kurallara uyulmaması taktirde yalnızca maddi kayıplar olmuyor. aynı zamanda kredi kartlarının nakit kullanımına veya tamamen işleme kapatılması riski de doğuyor.
Kredi kartından harcama yapanlara uzmanlardan uyarı: 1500 liranız gidebilir
Türkiye'de kredi kartı harcamalarının artmasıyla beraber bankacılık sektöründeki denetimler ve kurallar 2026 senesinden itibaren daha sıkı bir hale getirildi. Özellikle yıllık kart aidatlarının 1.500 TL seviyelerine kadar tırmanması sonrası uzmanlardan önemli bir uyarı geldi.
ASGARİ ÖDEME SINIRI ÇOK ÖNEMLİ
Maaş artışlarına bağlı olarak pek çok kullanıcı kredi kartı limitlerini yükseltmeyi tercih ediyor fakat limit yükseldiğinde asgari ödeme oranları da değişiyor. 50.000 TL altındaki limitlerde asgari ödeme oranı yüzde 20 olarak uygulanırken, bu sınır geçildiğinde oran doğrudan yüzde 40'a çıkıyor.
Ödeme gücünü aşan limit artışları, kullanıcıların asgari tutarı ödemekte zorlanmasına neden olarak kartın kullanım dışı kalma sürecini başlatabiliyor. Bu noktada harcama kapasitesine uygun limitlerin belirlenmesi, kartın sürdürülebilir kullanımı açısından büyük önem taşıyor.
Bankacılık düzenlemelerine göre, bir takvim senesi çerisinde asgari ödeme tutarının üç kez geciktirilmesi durumunda kredi kartının nakit çekim özelliği otomatik olarak devre dışı kalıyor. Bu durum, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların bankacılık hizmetlerinden mahrum kalmasına sebebiyet veriyor.
Eğer ödemelerdeki düzensizlik sürer ve borçlar hiç yatırılmazsa yaptırımlar daha da artıyor. Borcun tamamı ödenene kadar kartın hem alışverişe hem de nakit işlemlerine tamamen kapatılması süreci devreye sokuluyor.
YILLIK 1.500 TL AIDATI ÖDEMEME HAKKINIZ VAR
2026 senesinin Ocak ayı ekstrelerinde en çok karşılaşılan sorunlardan biri olan senelik kart aidatları, bazı bankalarda 1.500 TL seviyesini geçmiş durumda. Fakat tüketicilerin yasalarla korunan hakları, bu tutarı ödememe seçeneğini de beraberinde getiriyor.
Bankalar, müşterilerine aidatsız bir kredi kartı seçeneği sunmakla yasal olarak yükümlü tutuluyor. Bankanın bu seçeneği kendiliğinden sunmaması durumunda, kullanıcıların müşteri hizmetlerini arayarak "aidatsız kart" talebinde bulunmaları bu ek maliyetten kurtulmalarını sağlıyor.
DÜZENLİ TAKİP EDİLMESİ GEREKİYOR
Cüzdanında birden fazla kart taşıyan kişilerin her ay ekstrelerini detaylı bir şekilde kontrol etmesi önemli. Yansıtılan üyelik ücretleri için iade talebinde bulunmak veya aidat talep edilmeyen modellere geçiş yapmak bütçeyi koruyor.
Öte yandan gelirle orantısız limitlerden kaçınmak, asgari ödeme tuzağına düşmemek için birincil şart olarak görülüyor. Düzenli ödeme alışkanlığı, kredi notunun korunmasının yanı sıra kartın nakit çekim gibi fonksiyonlarının her an aktif kalmasını sağlıyor.