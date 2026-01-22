Kredi kartından harcama yapanlara uzmanlardan uyarı: 1500 liranız gidebilir

Eğer ödemelerdeki düzensizlik sürer ve borçlar hiç yatırılmazsa yaptırımlar daha da artıyor. Borcun tamamı ödenene kadar kartın hem alışverişe hem de nakit işlemlerine tamamen kapatılması süreci devreye sokuluyor.

YILLIK 1.500 TL AIDATI ÖDEMEME HAKKINIZ VAR

2026 senesinin Ocak ayı ekstrelerinde en çok karşılaşılan sorunlardan biri olan senelik kart aidatları, bazı bankalarda 1.500 TL seviyesini geçmiş durumda. Fakat tüketicilerin yasalarla korunan hakları, bu tutarı ödememe seçeneğini de beraberinde getiriyor.