Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray kritik maçtan çıkardığı 1 puanla ilk 24'e kalmayı neredeyse garantiledi.

GALATASARAYLI YILDIZLARDA ZOR MAÇA YÖNELİK İDDİALI MESAJLAR

Zorlu maç sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Victor Osimhen ile Mario Lemina, Şampiyonlar Ligi'nde Lig Etabı'nın son haftasında oynanacak Manchester City maçına dair iddialı mesajlar verdi.

OSIMHEN: 'ORADAN BİR ŞEYLER ÇIKARABİLİRİZ'

Osimhen, "Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige, sonra o maça odaklanacağız. Kolay olmayacak ama takımıma güveniyorum. Oradan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico'ya oynadığımız gibi oynamalıyız." dedi.

LEMINA: 'CITY'İ YENEBİLİRİZ, NEDEN OLMASIN?'

Öte yandan Lemina ise Atletico Madrid beraberliği sonrası "Manchester City maçını kazabiliriz neden olmasın?" yorumunda bulundu.

MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray 28 Ocak Çarşamba günü Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.