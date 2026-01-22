Galatasaray'ın evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Nijeryalı yıldız Victor Osimhen transfer itirafında bulundu.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle uzun süredir Nijerya Milli Takımı kampında bulunan Osimhen Galatasaray'dan uzak kaldığı günlerde de transfer çalışmalarına katkı vermek için çabaladığını itiraf etti.

Osimhen, Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde bulunan Club Brugge forması giyen Onyedika ve Atalanta'nın yıldız forveti Ademola Lookman'ı milli takım kamplarında ikna etmeye çalıştığını açıkladı.

OSIMHEN: 'İKİSİNİ DE İKNA ETMEK İÇİN UĞRAŞIYORUM'

Osimhen, Onyedika ve Lookman'ın transfer ihtimalleriyle ilgili şöyle konuştu:

"İkisiyle konuştum. Afrika Kupası'nda Onyedika ile konuşmuştu. Dünya Kupası Elemeleri'nde de Lookman ile konuşmuştum. Hem kulübümüz için hem oyuncularımız için hem taraftarlarımız için çok iyi olur onların gelmesi. İkisi de büyük profesyoneller. Ben ikisiyle de konuşuyorum ve ikna etmek için uğraşıyorum. Dünyanın en büyük kulübüne gelerek bizimle beraber oynamalarını çok isterim."