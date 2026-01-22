ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla gündem olan Grönland krizinin perde arkası aralanıyor. Çevre aktivisti ve muhabir Güven İslamoğlu yaşanan olayların derin deniz madenciliğinin yarattığı küresel paylaşım savaşı olduğunu belirtti.

Grönland krizinin aslında Norveç hükümetinin 2023 yılında başlattığı derin deniz madenciliği olduğunu vurgulayan İslamoğlu, ABD'nin bu kara ortak olmaya çalıştığını belirtti. İslamoğlu'na göre son yaşananlar ''Kuzey'i paylaşım mücadelesi'' olarak değerlendirildi.

'Dünya'yı yöneten yüzde 1'in çıkar savaşı'

Okyanus ekosisteminin yok olma tehditi altında olduğunu belirten İslamoğlu yaşananları, "Bu çekişme dünyayı yöneten % 1 arasındaki çıkar çatışması" olarak ifade etti.

İslamoğlu ayrıca, "Norveç ve AB Trump'ı oradan uzak tutmaya çalışıyor. Rusya ve Çin henüz olayı takip ediyor. ABD ve AB nin bu kaynakları paylaşmasına izin vereceklerini sanmam. Sonuç., Okyanus ekosistemi yok olacak. Okyanus karaya benzemez, yaşamın başlangıcı yaşamın sonunu getirebilir" açıklamasını yaptı.