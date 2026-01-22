Dünyayı etkileyen liderler doğdu, imparatorluklar çöktü, insanlığın yönü değişti. Hazırsanız, tarihin bu unutulmaz sayfasını aralayalım.

OLAYLAR

871 - Basing Savaşı: Danimarkalı istilacı Vikingler, Anglosaksonları (Anglosakson Kralı: Ethelred of Wessex) Basing'de yendi.

1517 - Osmanlı ordusu, Ridaniye Savaşı'nda Memluk ordusunu yendi. Bu savaşın ardından, halifelik Osmanlılara geçti.

1580 - İstanbul Rasathanesi, III. Murat tarafından yıktırıldı.

1771 - Falkland Adaları, İspanya tarafından Britanya'ya bırakıldı.

1889 - Columbia Phonograph plak ve müzik şirketi Washington'da kuruldu.

1905 - Birinci Rus Devrimi başladı. Çar birliklerinin Kışlık Saray'a dilekçe vermek için yürüyüşe geçen işçilere ateş açmaları ve Kanlı Pazar diye anılan günde, 500 işçiyi öldürmeleri üzerine ayaklanmalar baş gösterdi.

1924 - Birleşik Krallık'ta, İşçi Partisi lideri Ramsay MacDonald başbakanlığa atandı.

1930 - Gazi ve Türklük aleyhine yayın yapmaktan dolayı Resimli Ay dergisi aleyhine dava açıldı.

1932 - İlk Türkçe Kur'an, Hafız Yaşar (Okur) tarafından Yerebatan Camii'nde okundu.

1938 - Yalova Termal Oteli açıldı.

1939 - Columbia Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, uranyum atomunu parçalamayı başardı.

1942 - İmla Kılavuzu'nun tüm okul ve iş yerlerinde kullanılması hakkında genelge yayımlandı.

1946 - Ampul satışları serbest bırakıldı.

1946 - Mahabad Cumhuriyeti kuruldu.

1947 - Fransa'da yeni kabineyi, sosyalist Paul Ramadier kurdu.

1949 - Mao'nun orduları Pekin'i aldı.

1950 - İstanbul grekoromen güreş takımı, İstanbul'da Paris takımını 7-1 yendi.

1952 - Dünyanın ilk jet yolcu uçağı olan de Havilland Comet, BOAC Havayolu Şirketi'nin filosunda hizmete girdi.

1957 - İsrail ordusu Sina Yarımadası'ndan çekilmekle birlikte, Gazze Şeridi'ndeki işgalini sürdürdü.

1959 - İzmir Toplu Basın Mahkemesi, Demokrat İzmir gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şeref Bakşık'a 15 gün, gazetenin sahibi Adnan Düvenci'ye ise, 1 yıl mahkûmiyet cezası verdi.

1959 - Kadın avukatlar, Refik Erduran'a "Bir Kilo Namus" adlı yapıtı nedeniyle açtıkları davadan vazgeçtiler.

1961 - İstanbul'da 300 cam işçisi kapalı salon toplantısı yaptı.

1965 - Yeni Seçim Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi. Yeni Seçim Kanunu millî bakiye sistemini ve birleşik oy pusulası kullanımını öngörüyor.

1969 - Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun "Türk Halkına Mektup" başlıklı bildirisi toplatıldı.

1969 - Teksif Sendikası'na bağlı işçiler, Defterdar Fabrikası'nda grev başlattı.

1970 - Boeing 747 ilk kez Londra'ya uçtu.

1972 - Brüksel Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre; Birleşik Krallık, İrlanda, Danimarka ve Norveç, 1 Ocak 1973'ten itibaren Avrupa Ekonomik Topluluğu'na (AET) üye olacak.

1973 - 12 Mart dönemi başbakanlarından Nihat Erim, İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Yargıçlığına adaydı. Çok tepki görünce adaylıktan çekildi.

1977 - İstanbul'da Saraçhane-Sultanahmet arasında, "Faşizme Ölüm" yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe 5 bin kişi katıldı.

1979 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Devrimci Demokratik Kültür Derneklerinin, "Doğu'da Kürt halkından olmayan kamu görevlilerinin bölgeden uzaklaştırılması" kararı devlet tarafından yerine getirilmediği için Mardin Bayındırlık Müdürlüğünde görevli inşaat mühendisi İbrahim Özer, sabah işe giderken bir endüstri meslek lisesi öğrencisi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Tariş olayları: Güvenlik güçleri arama yapmak için TARİŞ (Tariş İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri) İşletmelerine girmek istedi; 50 kişi yaralandı, 600 işçi gözaltına alındı. TARİŞ'e bağlı iş yerlerinde işçiler direnişe geçti.

1980 - Nükleer fizikçi Dr. Andrey Saharov, SSCB'de ülke içi sürgüne gönderildi.

1981 - İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca gözaltına alınan Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) yöneticilerinin tümü serbest bırakıldı.

1983 - 12 Eylül Darbesi'nin 28. idamı: Kumarda kaybedip borçlandıktan sonra 1973 yılında bir taksi şoförünü, 1974 yılında ise araba almak için para biriktiren bir arkadaşını para için öldüren Ahmet Mehmet Uluğbay idam edildi.

1984 - Kullanıcı dostu grafik arayüzü ve faresi ile bilgisayarı kullanıcılara sevdiren ilk ticari bilgisayar olan Apple Macintosh, ünlü "1984" televizyon reklam kampanyası ile tanıtılmaya başlandı.

1987 - Türkiye-Yunanistan Uyum Antlaşması, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adına parafe edildi.

1987 - Yüksek Sağlık Şurası, tüp bebek uygulamasının Türkiye'de de başlatılmasını kararlaştırdı.

1988 - Nâzım Hikmet'e vatandaşlık haklarının geri verilmesi için kampanya başlatıldı.

1989 - Sovyetler Birliği'nde ilk kez "Uluslararası Güzellik Yarışması" düzenlendi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Meltem Hakarar birinci seçildi.

1990 - Sovyetler Birliği lideri Gorbaçov, Kızıl Ordu askerlerinin ayaklanmayı bastırmak üzere Azerbaycan'a yollandığını açıkladı.

1991 - Bir Irak scud füzesi İsrail'e düştü, üç kişi öldü.

1996 - Gazeteci Metin Göktepe'yi öldürdükleri iddiasıyla biri Emniyet Amiri 24 polis gözaltına alındı.

1996 - Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) kuruldu. Partinin genel başkanlığına Doç. Dr. Ufuk Uras seçildi.

2000 - Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu'nun ölümü ile ilgili davada, MHP Milletvekili Cahit Tekelioğlu'nu 2 yıl 9 ay 10 gün ağır hapse mahkûm etti. MHP Milletvekili Mehmet Kundakçı'nın ise beraatine karar verildi.

2002 - ABD perakende devi Kmart iflas etti.[1]

2006 - Mersin'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

2006 - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yemen açıklarında kaçakları taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğünü bildirdi.

2006 - Profesyonel basketbol ligi olan NBA'in şu andaki en iyi oyuncusu olan Kobe Bryant, Toronto Raptors karşısında 81 sayı atarak NBA tarihinin Wilt Chamberlain'den (100) sonra, bir maçta en çok sayı atan oyuncusu oldu.

2007 - Bağdat'taki bombalı saldırılarda 73 kişi öldü, 138 kişi yaralandı.

2007 - Vikipedi, Altın Örümcek 2006 "En İyi İçerik" ödülünün sahibi oldu.

2008 - Ümraniye'de ele geçirilen el bombalarıyla ilgili soruşturmada emekli Tuğgeneral Veli Küçük, avukat Kemal Kerinçsiz, gazeteci Güler Kömürcü, Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol, Susurluk davası hükümlüsü Sami Hoştan'ın da aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

2013 - Galatasaray Üniversitesi Saray Binası yangını. Ortaköy Çırağan Caddesi üzerinde bulunan yerleşkede elektrik kontağından çıkan yangın, Feriye Sarayları'ndan olan tarihî binanın pek çok tarihî eser ve kitap ile birlikte küle dönüp kullanılamaz hâle gelmesine sebep olmuştur.

DOĞUMLAR

826 - Montoku, Japonya'nın 55. imparatoru (ö. 858)

1263 - İbn Teymiye, Arap İslâm âlimi (ö. 1328)

1440 - III. İvan (Büyük İvan), Rus çarı (ö. 1505)

1561 - Sir Francis Bacon, İngiliz devlet adamı, filozof ve şair (ö. 1626)

1572 - John Donne, İngiliz şair (ö. 1631)

1573 - Sebastiaen Vrancx, Flaman ressam (ö. 1647)

1592 - Pierre Gassendi, Fransız düşünür, matematikçi ve Katolik rahip (ö. 1655)

1645 - William Kidd (Kaptan Kidd), İskoç denizci ve korsan (ö. 1701)

1729 - Gotthold Ephraim Lessing, Alman yazar (ö. 1781)

1788 - George Gordon Byron, İngiliz şair (ö. 1824)

1816 - Catherine Wolfe Bruce, Amerikalı yardımsever ve gök bilimci (ö. 1900)

1849 - August Strindberg, İsveçli oyun yazarı ve romancı (ö. 1912)

1855 - Albert Ludwig Sigesmund Neisser, Alman tıp doktoru (bel soğukluğunun etkenini bulan) (ö. 1916)

1862 - Eugene Doherty, İrlandalı bir Cumann na nGaedheal siyasetçi (ö. 1937)

1867 - Gisela Januszewska, Avusturyalı doktor (ö. 1943)

1874 - Leonard Eugene Dickson, Amerikalı matematikçi (ö. 1954)

1875 - D.W. Griffith, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1948)

1877 - Hjalmar Schacht, Alman bankacı (ö. 1970)

1877 - Bolesław Leśmian, Polonyalı şair ve sanatçı (ö. 1937)

1879 - Francis Picabia, Fransız ressam, heykeltıraş, grafik sanatçısı ve yazar (ö. 1953)

1890 - Grigori Landsberg, Sovyet fizikçi (ö. 1957)

1891 - Antonio Gramsci, İtalyan düşünür, siyasetçi ve Marksist teorisyen (ö. 1937)

1891 - Bruno Loerzer, Alman Luftstreitkräfte subayı (ö. 1960)

1891 - Franz Alexander, Macar Psikosomatik Tıp'ın ve Psikoanaltik Kriminoloji'nin kurucusu (ö. 1964)

1893 - Conrad Veidt, Alman sinema oyuncusu (ö. 1943)

1897 - Arthur Greiser, Nazi Alman politikacı (ö. 1946)

1899 - László Rásonyi, Macar Türkolog (ö. 1984)

1900 - Ernst Busch, Alman şarkıcı, oyuncu ve yönetmen (ö. 1980)

1902 - Selahattin Pınar, Türk besteci ve tanburi (ö. 1960)

1906 - Robert E. Howard, Amerikalı yazar (ö. 1936)

1907 - Dixie Dean, İngiliz futbolcu (ö. 1980)

1908 - Atahualpa Yupanqui, Arjantinli besteci (ö. 1992)

1909 - U Thant, Myanmarlı (Myanmar) eğitimci ve diplomat (1962-1971 arasında Birleşmiş Milletler'in 3. genel sekreteri) (ö. 1974)

1910 - Hezi Aslanov, Azeri asıllı Sovyet general (ö. 1945)

1911 - Bruno Kreisky, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi önderi ve başbakan (ö. 1990)

1915 - Ertuğrul Bilda, Türk oyuncu (ö. 1993)

1916 - Edmundo Suárez, İspanyol futbolcu ve teknik direktör (ö. 1978)

1920 - Alf Ramsey, İngiliz teknik direktör (ö. 1999)

1923 - Norman Ickeringill, Avustralyalı güreşçi (ö. 2007)

1931 - Rauno Mäkinen, Fin güreşçi (ö. 2010)

1931 - Sam Cooke, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (ö. 1964)

1932 - Günseli Başar, Türk manken (ö. 2013)

1932 - Piper Laurie, Amerikalı oyuncu

1932 - Alenka Kham Pičman, Sloven mimar ve sanatçı (ö. 2025)

1933 - Kaya Gürel, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2010)

1933 - Sezai Karakoç, Türk şair, yazar ve siyasetçi (ö. 2021)

1936 - Valerio Zanone, İtalyan politikacı (ö. 2016)

1939 - Luigi Simoni, İtalyan futbolcu ve teknik direktör

1940 - Eberhard Weber, Alman basçı ve besteci

1940 - John Hurt, İngiliz oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2017)

1940 - Brian Dunsby, İngiliz hayırsever iş adamı (ö. 2025)

1941 - İbrahim Arıkan, Türk iş insanı (ö. 2016)

1944 - António Monteiro, Portekizli büyükelçi ve siyasetçi

1946 - Cihan Ünal, Türk tiyatro sanatçısı

1950 - Mustafa Irgat, Türk şair ve sinema yazarı (ö. 1995)

1951 - Ondrej Nepela, Slovak buz patencisi (ö. 1989)

1953 - Jim Jarmusch, Amerikalı yönetmen

1953 - Mitsuo Kato, Japon eski milli futbolcu

1956 - Peter Pilz, Avusturyalı yazar ve siyasetçi

1956 - Fadıl Akgündüz, Türk iş insanı

1956 - Şükrü Halûk Akalın, Türk dil bilimci ve Türk Dil Kurumu başkanı

1958 - Filiz Koçali, Türk siyasetçi ve Sosyalist Demokrasi Partisi genel başkanı

1959 - Linda Blair, Amerikan oyuncu

1959 - Robert McDonald, İngiliz futbolcu

1960 - Michael Hutchence, Avustralyalı müzisyen, oyuncu ve INXS'in solisti (ö. 1997)

1961 - Yavuz Çuhacı, Türk besteci, şarkı sözü yazarı ve TV yönetmeni

1962 - Peter Lohmeyer, Alman aktör

1962 - Sirus Kayıkran, İranlı futbolcu ve teknik direktör (ö. 1998)

1965 - Diane Lane, Amerikalı aktris

1965 - Steven Adler, Amerikalı müzisyen

1966 - Thorsten Kaye, Alman asıllı Amerikalı aktör

1967 - Şanver Göymen, Türk kaleci

1968 - Alain Sutter, İsviçreli futbolcu

1968 - Frank Leboeuf, Fransız futbolcu

1969 - Durdu Mehmet Kastal, Türk siyasetçi

1969 - Olivia d'Abo, İngiliz aktris, şarkıcı, söz yazarı ve seslendirme sanatçısı

1970 - Aydın Ünal, Türk gazeteci, yazar ve siyasetçi

1970 - Fan Zhiyi, Çinli futbolcu ve teknik direktör

1971 - Sandra Speichert, Alman sinema ve dizi oyuncusu

1972 - Gabriel Macht, Amerikalı oyuncu

1972 - Mahir İpek, Türk oyuncu

1973 - Olgun Aydın Peker, Türk iş insanı

1974 - Annette Frier, Alman aktris ve komedyen

1974 - Ava Devine, Amerikalı porno yıldızı ve aktris

1974 - Barbara Dex, Belçikalı şarkıcı

1974 - Jenny Silver, İsveçli şarkıcı

1974 - Jörg Böhme, Alman futbolcu ve teknik direktör

1975 - Josh Earnest, Amerikalı bürokrat ve hükûmet sözcüsü

1975 - Kenan Çoban, Türk sinema ve televizyon oyuncusu

1977 - Hidetoshi Nakata, Japon futbolcu

1978 - Ernani Pereira, Brezilya asıllı Azeri futbolcu

1978 - Jorge Martín Núñez, Paraguaylı futbolcu

1979 - Cassio Lincoln, Brezilyalı futbolcu

1979 - Michael Yano, Japon futbolcu

1979 - Özge Uzun, Türk TV ve haber sunucusu

1979 - Svein Oddvar Moen, Norveçli futbol hakemi

1980 - Jonathan Woodgate, İngiliz futbolcu

1981 - Ben Moody, Amerikalı müzisyen

1981 - Beverley Mitchell, Amerikalı oyuncu ve country müzik şarkıcısı

1981 - Ibrahima Sonko, Senegal asıllı Fransız futbolcu

1981 - Rudy Riou, Fransız futbolcu

1982 - Fabricio Coloccini, Arjantinli futbolcu

1982 - Okan Koç, Türk futbolcu

1982 - Paula Pequeno, Brezilyalı voleybolcu

1982 - Peter Jehle, Lihtenştaynlı futbolcu

1982 - Sedef Avcı, Türk oyuncu ve model

1983 - Marčelo, Sırp şarkıcı ve yazar

1984 - Haşim Bikzade, İranlı futbolcu

1984 - Josef Çınar, Türk asıllı Alman futbolcu

1984 - Yuta Baba, Japon futbolcu

1985 - Abdullah Şeheyl, Suudi futbolcu

1985 - Anthony King, ABD asıllı Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı profesyonel basketbolcu

1985 - Fotios Papoulis, Yunan futbolcu

1985 - Kevin Lejeune, Fransız futbolcu

1985 - Orianthi Panagaris, Yunan asıllı Avustralyalı şarkıcı ve gitarist

1985 - Yasemin Ergene, Türk oyuncu

1986 - Adrián Ramos, Kolombiyalı futbolcu

1987 - Dmitriy Kombarov, Rus futbolcu

1987 - Shane Long, İrlandalı futbolcu

1988 - Abdullah Karmil, Türk futbolcu

1988 - Alberto Frison, İtalyan futbolcu

1988 - Errick McCollum, Amerikalı basketbolcu

1988 - Francesco Renzetti, Monako asıllı İtalyan futbolcu

1988 - Marcel Schmelzer, Alman futbolcu

1988 - Nick Palatas, Amerikalı aktör

1989 - Abuda, Brezilyalı futbolcu

1990 - Alizé Cornet, Fransız tenis oyuncusu

1990 - Edgar Iván Pacheco, Meksikalı futbolcu

1990 - Jani Aaltonen, Fin futbolcu

1992 - Achraf Lazaar, Faslı futbolcu

1992 - Benjamin Jeannot, Fransız futbolcu

1992 - Ensar Baykan, Türk asıllı Alman futbolcu

1992 - Leandro Marín, Arjantinli futbolcu

1992 - Vincent Aboubakar, Kamerunlu futbolcu

1993 - Alonso Escoboza, Meksikalı futbolcu

1993 - Maximiliano Amondarain, Uruguaylı futbolcu

1994 - Jefferson Nogueira Júnior, Brezilyalı futbolcu

1994 - Vladlen Yurçenko, Ukraynalı futbolcu

1996 - Ramazan Civelek, Türk futbolcu

1998 - Silentó, Amerikalı müzisyen

2003 - Göktan Gürpüz, Alman asıllı Türk futbolcu

2007 - Pau Cubarsi, İspanyol futbolcu

ÖLÜMLER

239 - Cao Rui, Çin'in Wei Hanedanı'na mensup 2. imparatoru (d. 204 veya 206)

1387 - Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa, Osmanlı sadrazamı (d. ?)

1517 - Hadım Sinan Paşa, Osmanlı vezir-i azam

1647 - Koca Musa Paşa, Osmanlı devlet adamı ve denizci (d. ?)

1651 - Johannes Phocylides Holwarda, Friz bir astronom, doktor ve filozof (d. 1618)

1666 - Şah Cihan, Babür İmparatorluğu'nun 5. hükümdarı (d. 1592)

1737 - Jean-Baptiste Vanmour, Fransız ressam (d. 1671)

1826 - Antonio Codronchi, İtalyan rahip ve başpiskopos (d. 1746)

1840 - Johann Friedrich Blumenbach, Alman hekim, doğa bilimci, fizyolog ve antropolog (d. 1752)

1877 - Giuseppe De Notaris, İtalyan botanikçi (d. 1805)

1878 - August Willich, Alman asker (d. 1810)

1890 - Lavrentiy Alekseyeviç Zagoskin, Rus deniz subayı ve Alaska kâşifi (d. 1808)

1893 - Vinzenz Lachner, Alman bestekâr, orkestra şefi ve müzik eğitimcisi (d. 1811)

1901 - Victoria, Birleşik Krallık kraliçesi (d. 1819)

1909 - Emil Erlenmeyer, Alman kimyager ve akademisyen (d. 1825)

1922 - Fredrik Bajer, Danimarkalı yazar, öğretmen, siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1837)

1922 - Salih Hayali Yaşar, Türk siyasetçi (d. 1869)

1922 - William Christie, İngiliz astronom (d. 1845)

1922 - XV. Benedictus, Papa (d. 1854)

1952 - Robert Patterson, Amerika Birleşik Devletleri 55. Savaş Bakanı (d. 1891)

1967 - Jobyna Ralston, Amerikalı oyuncu (d. 1899)

1972 - Boris Konstantinovich Zaytsev, Rus yazar (d. 1881)

1973 - Lyndon Baines Johnson, Amerikalı siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 36. başkanı (d. 1908)

1974 - Antanas Sniečkus, Litvan komünist, partizan ve siyasetçi (d. 1903)

1975 - Abdi Parlakay, Türk futbol hakemi (d. 1914)

1976 - Hermann Jónasson, İzlanda başbakanı (d. 1896)

1982 - Eduardo Frei Montalva, Şilili siyasetçi (d. 1911)

1984 - Bob Pirie, Kanadalı yüzücü (d. 1916)

1987 - Zeyyad Baykara, Türk siyasetçi ve eski başbakan yardımcılarından (d. 1915)

1991 - Feyyaz Berkay, Türk tıp doktoru. Türkiye'de Beyin ve sinir cerrahisi alanının öncülerinden (d. 1913)

1993 - Kobo Abe, Japon yazar (d. 1924)

1994 - Telly Savalas, Yunan asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1922)

2002 - Kenneth Armitage, İngiliz heykeltıraş (d. 1916)

2004 - Ann Miller, Amerikalı dansçı, şarkıcı ve oyuncu (d. 1923)

2005 - Atilla Özkırımlı, Türk edebiyat tarihçisi ve yazar (d. 1942)

2006 - Aydın Güven Gürkan, Türk siyasetçi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti eski genel başkanı (d. 1941)

2008 - Heath Ledger, Avustralyalı oyuncu (d. 1979)

2008 - Orhan Aksoy, Türk yönetmen, senarist ve yapımcı (d. 1930)

2009 - İsmail Hakkı Birler, Türk siyasetçi (d. 1927)

2010 - Jean Simmons, İngiliz asıllı Amerikalı aktris ve seslendirme sanatçısı (d. 1929)

2012 - Pierre Sudreau, Fransız siyasetçi ve direnişçi (d. 1919)

2012 - Rita Gorr, Belçikalı mezzosoprano (d. 1926)

2013 - Anna Litvinova, Rus top model (d. 1983)

2014 - François Deguelt, Fransız şarkıcı (d. 1932)

2015 - Oğuz Oktay, Türk oyuncu (d. 1939)

2016 - Hümayun Behzadi, İranlı futbolcu (d. 1942)

2016 - Kamer Genç, Türk siyasetçi (d. 1940)

2016 - Miloslav Ransdorf, Çek politikacı (d. 1953)

2016 - Osman Şahinoğlu, Türk siyasetçi (d. 1927)

2016 - Tahsin Yücel, Türk akademisyen, yazar, eleştirmen ve çevirmen (d. 1933)

2017 - Merete Armand, Norveçli oyuncu (d. 1955)

2017 - Cristina Adela Foisor, Rumen satranç oyuncusu (d. 1967)

2017 - Pietro Bottaccioli, İtalyan piskopos ve din adamı (d. 1928)

2017 - İlhan Cavcav, Türk iş insanı ve spor yöneticisi (d. 1935)

2017 - Andy Marte, Dominikli beyzbolcu (d. 1983)

2018 - Lütfi Doğan, Türk ilahiyatçı, siyasetçi ve 11. Diyanet İşleri başkanı (d. 1927)

2018 - Enver Ercan Türk şair (d. 1958)

2018 - Ursula K. Le Guin, Amerikalı yazar (d. 1929)

2019 - Themos Anastasiadis, Yunan gazeteci (d. 1958)

2019 - Koos Andriessen, Hollandalı siyasetçi (d. 1928)

2019 - James Frawley, Amerikalı film yönetmeni ve aktör (d. 1936)

2019 - Wolfgang Thonke, Askeri bilim insanı, gazeteci ve rütbeli asker (d. 1938)

2019 - Charles Vandenhove, Belçikalı mimar (d. 1927)

2020 - Gerda Kieninger, Alman siyasetçi (d. 1951)

2020 - John Karlen, Amerikalı oyuncudur (d. 1933)

2021 - Hank Aaron, Eski Amerikalı siyahi beybzbol oyuncusu (d. 1934)

2021 - Ron Campbell, Avustralyalı animatör, televizyon yapımcısı ve yönetmeni (d. 1939)

2021 - Meherzia Labidi Maïza, Tunuslu siyasetçi, çevirmen ve yazar (d. 1963)

2021 - Luton Shelton, Jamaikalı futbolcuydu (d. 1985)

2022 - Gianni Di Marzio, İtalyan teknik direktör (d. 1940)

2022 - Rasmi Djabrailov, Sovyet-Rus aktör ve tiyatro yönetmeni (d. 1932)

2022 - Kathryn Kates, Amerikalı aktris (d. 1948)

2022 - Thích Nhất Hạnh, Vietnamlı bir Zen Budist rahip, öğretmen, yazar, şair ve barış aktivisti (d. 1926)

2022 - Ali Arif Ersen, Türk ressam ve fotoğraf sanatçısı (d. 1958)

2023 - Agustí Villaronga, İspanyol film yönetmeni, senarist ve oyuncu (d. 1953)

2024 - Arno Allan Penzias, Alman asıllı Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1933)

2025 - Cornel Oțelea, Rumen hentbolcu (d. 1940)

2025 - Charlotte Raven, İngiliz gazeteci ve yazar (d. 1969)

2025 - Nicholas Eadie, Avustralyalı sinema oyuncusu (d. 1958)

2025 - Aydın Yazıcı, Türk futbolcu (d. 1938)

2025 - Barry Michael Cooper, Amerikalı gazeteci, senarist, yazar, yapımcı ve yönetmen (d. 1958)