CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt tutuklandıktan sonra Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştıran Tanju Özcan’ı ziyaret etti. Enginyurt, “Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ı,Sincan Cezaevinde ziyaret ettim. Vefayı unutmayan herkese selamı var.” diyerek sosyal medya hesabından duyurduğu ziyaretin detaylarını YENİÇAĞ’a açıkladı.

Özcan’ın hakkındaki asılsız iddialara çok üzüldüğünü aktaran Enginyurt, Özcan’ın moralinin çok bozuk olduğunu belirtti. Enginyurt, Kılıçdaroğlu yönetiminin ihracını istemesinin ardından CHP’den istifa eden Özcan’ın Özgür Özel ve ekibiyle birlikte hareket etmeye devam edeceğini söylediğini de ifade etti.

Tanju Özcan, "Ben atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum.” ifadeleri ile partisinden istifasını duyurmuştu.