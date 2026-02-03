CHP'nin İstanbul’da yaptığı son 'Toplumsal Barış ve Demokrasi' toplantısında, toplantı salonunda Türk bayrağı olmaması tartışması sürüyor. Olayı eleştiren Afyon Belediye Başkanı CHP’li Burcu Köksal'ın, "Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk’ün kurduğu partidir. Cumhuriyet, Bayrak, Atatürk bu vatanın birliği ve bölünmez bütünlüğü kırmızı çizgimizdir. Bu değerlerimizin tartışmaya açılması kabul edilemez” çıkışı gündemdeki yerinin korurken, bir çıkış da CHP'li Tanju Özcan'dan geldi.

CHP Bolu Eski Milletvekili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın paylaşım gündem oldu. Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "yapılan yanlışları içim sızlayarak takip ediyorum" ifadelerini kullanarak "AKP'nin ekmeğine yağ sürüyor denilmesin diye, daha açık konuşmamak için de kendimi zor tutuyorum" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin izlediği politikalara yönelik eleştirilerini imalı ifadelerle dile getirdi. Özcan, "Siyaseten söylüyorum; Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum" sözleriyle başladığı açıklamasında, "Aynı şeyleri yaparak ‘farklı sonuç alamayız', yapılan yanlışları içim sızlayarak takip ediyorum" dedi.

'KENDİMİ ZOR TUTUYORUM...'

Özcan paylaşımında, eleştirilerini daha açık biçimde dile getirmemesine ilişkin de "Korktuğum için değil AKP'nin ekmeğine yağ sürüyor denilmesin diye, daha açık konuşmamak için de kendimi zor tutuyorum!!! Ya sabır.." ifadelerine yer verdi.

Tanju Özcan'ın paylaşımı şöyle:

"Siyaseten söylüyorum; Bilal’e anlatır gibi anlatıyorum…” Aynı şeyleri yaparak “ farklı sonuç alamayız… yapılan yanlışları içim sızlayarak takip ediyorum…Korktuğum için değil AKP’nin ekmeğine yar sürüyor denilmesin diye, daha açık konuşmamak için de kendimi zor tutuyorum!!! Ya sabır.."