Açlık sınırının 30 bin TL’yi aştığı ortamda en düşük emekli aylığı 20 bin TL bandına gelmişti. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinin ardından bir dahaki zam tarihi ise temmuzda belirlenecek.
SGK uzmanı Emin Yılmaz net rakam verdi: Emekli ve memur maaşında iki senaryo
SGK uzmanı Emin Yılmaz, TÜİK tarafından açıklanan yüzde 4.84 oranı hedeflenen enflasyon ile değerlendirdi. Yılmaz, temmuz zammına dair net oran verdi. Yılmaz, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 10 ila 12 oranında enflasyon farkını açıklarken, memur emeklileri için 'yüzde 6 ila 8 puan' dedi.Süleyman Çay
Yeni yılın ve temmuzdaki zammın ilk verisi ise ortaya çıktı. TÜİK tarafından açıklanan ocak enflasyonu yüzde 4.84 çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin ilk zam oranı da şekillendi.
Ekonomi yönetimi 2026 sonunda üst sınır olarak enflasyonda yüzde 19 tahmininde bulunmuştu. Ancak Ocak ayında bu oranda yüksek enflasyon gelmesi ise dikkat çekti.
Yeniçağ gazetesi muhabiri Süleyman Çay’a konuşan SGK uzmanı Emin Yılmaz, enflasyon verisine dair hükümetin yüzde 19 hedefini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
“Hükümetin 2026 yılı enflasyon hedefi yüzde 19’daydı. Enflasyon hesabı yaparsak, ilk genel yarıyılda oran yüksek geliyor, diğer yarıyıl düşük çıkıyor. Bu nedenle benim öngörüm; 2026 yılındaki temmuz maaş farkı kabaca yüzde 10 ila 12 gelebilir.”
Memur ve memur emeklisine dair de konuşan Yılmaz, “Memur ve memur emeklisinin ise toplu sözleşmeden dolayı 4 puan geriye düşülerek, 6 ila 8 puan memur emeklisinin farkı çıkıyor” ifadelerini kullandı.
En düşük emekli aylığı iki senaryoda 22 bin TL ve 22 bin 400 TL rakamları çıkıyor. En düşük memur emeklisi aylığında ise 29 bin 438 TL ile 29.993 TL rakamları kaydedildi.