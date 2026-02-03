Yeniçağ Gazetesi
03 Şubat 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
ENAG 2026 ocak ayı enflasyonunu açıkladı
Anasayfa Spor Beşiktaş transferde gaza bastı: 4 isimle birden anlaşma sağlandı

Beşiktaş transferde gaza bastı: 4 isimle birden anlaşma sağlandı

Beşiktaş, transferde gaza bastı; siyah-beyazlı ekip, transfer döneminin bitmesine az süre kalmışken 4 isimle birden anlaştı.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Beşiktaş transferde gaza bastı: 4 isimle birden anlaşma sağlandı - Resim: 1

Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlı ekip, transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala dört isimle anlaşma sağladı.

1 9
Beşiktaş transferde gaza bastı: 4 isimle birden anlaşma sağlandı - Resim: 2

Süper Lig temsilcisi Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor. Kara Kartal, aynı anda dört oyuncuyla anlaşarak gündemin üst sıralarına çıktı. Siyah-beyazlılar; Olaitan, Agbadou, Oh-you ve Perri transferlerini büyük ölçüde tamamladı. Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

2 9
Beşiktaş transferde gaza bastı: 4 isimle birden anlaşma sağlandı - Resim: 3

Oh-you

Beşiktaş, Genk forması giyen Güney Koreli yıldız ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Hücum bölgesinde görev yapan 24 yaşındaki oyuncunun bonservisine 15 milyon euro ödenmesi bekleniyor.

3 9
Beşiktaş transferde gaza bastı: 4 isimle birden anlaşma sağlandı - Resim: 4

Emmanuel Agbadou

Beşiktaş, devre arasından bu yana peşinde olduğu Wolverhampton forması giyen 28 yaşındaki stoperin bonservisi için bonuslarla birlikte 20 milyon euro ödeyecek.

4 9
Beşiktaş transferde gaza bastı: 4 isimle birden anlaşma sağlandı - Resim: 5

Junior Olaitan Transferi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de parlayan Beninli yıldızla anlaşma sağlandı. Bonservis bedelinin ise 8 milyon euronun altında olması bekleniyor.

5 9
Beşiktaş transferde gaza bastı: 4 isimle birden anlaşma sağlandı - Resim: 6

Lucas Perri Transferi

Devre arasında kaleci transferi yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Leeds United forması giyen file bekçisiyle anlaşmaya vardı. Oyuncunun menajeri de dün gece İstanbul'a gelmişti.

6 9
Beşiktaş transferde gaza bastı: 4 isimle birden anlaşma sağlandı - Resim: 7

Diğer yandan Beşiktaş, devre arasında birçok önemli ismiyle yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı ekip, ara transfer döneminde şu ana kadar yalnızca iki transfer gerçekleştirebilmişti.

7 9
Beşiktaş transferde gaza bastı: 4 isimle birden anlaşma sağlandı - Resim: 8

Kristjan Asllani

8 9
Beşiktaş transferde gaza bastı: 4 isimle birden anlaşma sağlandı - Resim: 9

Yasin Özcan

9 9
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro