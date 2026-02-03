Beşiktaş transferde gaza bastı: 4 isimle birden anlaşma sağlandı

Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlı ekip, transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala dört isimle anlaşma sağladı.
Süper Lig temsilcisi Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor. Kara Kartal, aynı anda dört oyuncuyla anlaşarak gündemin üst sıralarına çıktı. Siyah-beyazlılar; Olaitan, Agbadou, Oh-you ve Perri transferlerini büyük ölçüde tamamladı. Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.
Oh-you
Beşiktaş, Genk forması giyen Güney Koreli yıldız ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Hücum bölgesinde görev yapan 24 yaşındaki oyuncunun bonservisine 15 milyon euro ödenmesi bekleniyor.
Emmanuel Agbadou
Beşiktaş, devre arasından bu yana peşinde olduğu Wolverhampton forması giyen 28 yaşındaki stoperin bonservisi için bonuslarla birlikte 20 milyon euro ödeyecek.
Junior Olaitan Transferi
Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de parlayan Beninli yıldızla anlaşma sağlandı. Bonservis bedelinin ise 8 milyon euronun altında olması bekleniyor.
Lucas Perri Transferi
Devre arasında kaleci transferi yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Leeds United forması giyen file bekçisiyle anlaşmaya vardı. Oyuncunun menajeri de dün gece İstanbul'a gelmişti.
Diğer yandan Beşiktaş, devre arasında birçok önemli ismiyle yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı ekip, ara transfer döneminde şu ana kadar yalnızca iki transfer gerçekleştirebilmişti.
Kristjan Asllani
Yasin Özcan