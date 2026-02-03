Akaryakıta bir zam daha geldi. 3 Şubat 2026 itibariyle otogazın litre fiyatına 80 kuruşluk zam yapıldı. Bu zamla birlikte güncel akaryakıt fiyatları şöyle oldu:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin litre fiyatı: 55.34 TL
Motorin litre fiyatı: 57.46 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 55.16 TL
Motorin litre fiyatı: 57.28 TL
LPG litre fiyatı: 29.49 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 56.24 TL
Motorin litre fiyatı: 58.54 TL
LPG litre fiyatı: 29.97 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 56.53 TL
Motorin litre fiyatı: 58.81 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL