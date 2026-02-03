Akaryakıta bir zam daha geldi. 3 Şubat 2026 itibariyle otogazın litre fiyatına 80 kuruşluk zam yapıldı. Bu zamla birlikte güncel akaryakıt fiyatları şöyle oldu:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin litre fiyatı: 55.34 TL

Motorin litre fiyatı: 57.46 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.16 TL

Motorin litre fiyatı: 57.28 TL

LPG litre fiyatı: 29.49 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.24 TL

Motorin litre fiyatı: 58.54 TL

LPG litre fiyatı: 29.97 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.53 TL

Motorin litre fiyatı: 58.81 TL

LPG litre fiyatı: 29.89 TL