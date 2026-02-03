Dünyanın en güvenilir ülkeleri belli oldu: Türkiye gerilerde kaldı

DANİMARKA ZİRVEDE

Yapılan anket çalışmasında insanlara "Çoğu insana güvenilebilir mi?" soru soruldu. En yüksek oranda "evet" yanıtı veren ülke Danimarka oldu. Danimarkalıların yüzde 73,9'u toplumdaki diğer bireylere güvendiğini ifade ederken, bu ülkeyi yüzde 72,1 ile Norveç ve yüzde 68,4 ile Finlandiya takip etti.