Dünyanın en güvenilir ülkeleri belli oldu: Türkiye gerilerde kaldı

Toplum Çalışmaları Enstitüsü, "Dünyada Toplumsal Güven" raporunu kamuoyuyla paylaştı. Türkiye, güvenli ülkeler sıralamasında 61. Oldu.

Baran Yalçın
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Toplum Çalışmaları Enstitüsü, "Dünyada Toplumsal Güven" raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Ülkelerdeki insanların birbirine duyduğu güvenin ölçüldüğü araştırmada Türkiye, yüzde 14'lük güven oranıyla listenin alt sıralarında yer bularak 61. sırada kendine yer buldu.

DANİMARKA ZİRVEDE

Yapılan anket çalışmasında insanlara "Çoğu insana güvenilebilir mi?" soru soruldu. En yüksek oranda "evet" yanıtı veren ülke Danimarka oldu. Danimarkalıların yüzde 73,9'u toplumdaki diğer bireylere güvendiğini ifade ederken, bu ülkeyi yüzde 72,1 ile Norveç ve yüzde 68,4 ile Finlandiya takip etti.

İskandinav ülkelerinin çoğunlukta olduğu listenin ilk sıralarına Asya'dan Çin dahil oldu. Çin halkının yüzde 63,5'i "çoğu insan güvenilirdir" cevabını vererek ülkesini dördüncü sıraya taşıdı. İsveç ise yüzde 62,8'lik oranla beşinci sırada yer alarak yüksek güven düzeyine sahip ülkeler arasındaki yerini korudu.

TÜRKİYE'DE HER 100 KİŞİDEN SADECE 14'Ü GÜVENİYOR

Türkiye’de ise toplumsal güven düşük kaldı. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de insanların birbirine duyduğu güven oranı yüzde 14 seviyesinde ölçüldü. Bu oranla Türkiye, toplam 80 ülkenin yer aldığı sıralamada 61. basamakta kalarak güven düzeyinin düşük olduğu ülkeler grubunda yer aldı.

Öte yandan güvenin sadece bireysel bir tutum değil, toplumsal istikrarın bir yansıması olduğu da aktarıldı. Ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerde güvenin arttığı, kalkınma düzeyinin düşük olduğu yerlerde ise bu duygunun zayıf kaldığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu düşük güven düzeyine sahip ülkeler sıralaması toplumsal güvenin ülkelerin yapısal özelliklerinden bağımsız olmadığını gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi
