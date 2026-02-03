Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), geçen Cumartesi günü (31 Ocak 2026) İstanbul Kongre Merkezi'nde 'Toplumsal Barış ve Demokrasi' temalı bir toplantı yaptı.

Bu toplantı başlamadan önce basına kapalı yapıldığı iddiası gündeme geldi. Daha sonra gazetecilerin yer alacağı belirtildi.

İstanbul’da düzenlenen konferansın açılış ve kapanış konuşmalarını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.

Toplantıdan sonra ise salonda Türk bayrağı bulunmadığı iddiası gündeme geldi.

CHP lideri Özgür Özel, bu kez Çorum mitingindeydi. Özel mitingde iddialara yanıt verdi:

“Dün bir toplantı yaptık. O toplantımızda Türkiye’nin Kürt meselesini konuştuk. Ama Meclis’teki komisyonla, vatana, vatanın birliğine bütünlüğüne saygıyla… Başlangıçta İstiklal Marşı’yla, ay yıldızlı al bayrak ekranda dalgalanırken hep birlikte okuduk. Birkaç tanesi çıkmış, ‘Efendim salonda bayrak yoktu.’ 30 metrekare ekranda şanlı Türk bayrağı dalgalanmış, onu görmemiş ‘Salonda bayrak yoktu.’ Onu yazana söylüyorum: Türk bayrağıyla sorunu olanın Cumhuriyet Halk Partisi’nden alacağı selamı olmaz! Selamı!”

CHP lideri Özgür Özel’in belirttiği gibi salonda İstiklal Marşı okunurken ekrana Türk bayrağı yansıtılmıştı.

Ancak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP’li Burcu Köksal bunu yeterli görmedi.

CHP’li Köksal sosyal medya hesabından “Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk’ün kurduğu partidir. Cumhuriyet, Bayrak, Atatürk bu vatanın birliği ve bölünmez bütünlüğü kırmızı çizgimizdir. Bu değerlerimizin tartışmaya açılması kabul edilemez” mesajını paylaştı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, mesajını 1 Şubat 2026’da yani CHP lideri Özgür Özel’in Çorum mitingi sırasında yayınlandı. Özel o mitingde bayrak konusunda yanıt vermişti. Fakat yine de Burcu Köksal mesajını silmedi ya da düzeltmedi.

Afyon Belediye Yüntaş Voleybol takımının maçına giden Burcu Köksal bu kez Türk bayrağı tişörtü giymiş olan çocuklarla poz verdi ve sosyal medya hesabından yayınladı.

Burcu Köksal dün yani 2 Şubat 2026’da ise bu kez sokaktaki bir bayrak satıcısıyla fotoğraf çektirdi ve bu fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

Gelelim, önemli ziyarete…

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Türk bayrağı tartışmasından bugüne hem mesajıyla hem de fotoğrafıyla tavrını ortaya koyarken önemli bir ziyaret gerçekleşti.

İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, CHP’li Başkan Burcu Köksal’ı ziyaret etti.

Burcu Köksal ziyareti sosyal medya hesabından “İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu ve beraberindeki heyet ile görüş alışverişinde bulunduk” mesajıyla paylaştı.

Parti değiştireceği iddiaları gündeme gelen Burcu Köksal, bugüne dek iddiaları yalanlamıştı.

Türk bayrağı tartışmasında tavrını sürdüren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın hemen ertesi gününde İYİ Parti heyetiyle buluşması dikkat çekti.