Dünyanın en çok altın rezervi olan ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

2026 yılı itibarıyla en fazla altın rezervine sahip ülkeler belli oldu. Küresel piyasalarda güvenli liman olarak kabul edilen altın stoklarına ilişkin Dünya Altın Konseyi’nin güncel verileri, ülkelerin rezerv gücünü bir kez daha ortaya koydu. Açıklanan listede Türkiye’nin son yıllardaki yükselişi dikkat çekti.