Anasayfa Ekonomi Dünyanın en çok altın rezervi olan ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Dünyanın en çok altın rezervi olan ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

En yüksek altın rezervine sahip ülkeler sıralaması açıklandı. Küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülen altın stoklarında Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti. İşte Dünya Altın Konseyi’nin güncel verilerine göre altın zengini ülkeler listesi…

2026 yılı itibarıyla en fazla altın rezervine sahip ülkeler belli oldu. Küresel piyasalarda güvenli liman olarak kabul edilen altın stoklarına ilişkin Dünya Altın Konseyi’nin güncel verileri, ülkelerin rezerv gücünü bir kez daha ortaya koydu. Açıklanan listede Türkiye’nin son yıllardaki yükselişi dikkat çekti.

Son yıllarda uygulanan altın biriktirme stratejisiyle Türkiye, yalnızca kendi rekorunu kırmakla kalmadı; aynı zamanda küresel ölçekte “altın devleri” olarak anılan ülkelerin yer aldığı listeye adını yazdırdı.

Türkiye, planlı ve kararlı alım politikaları sayesinde altın rezervlerini 600 tonun üzerine çıkararak dünya sıralamasında önemli bir konuma ulaştı. Peki Türkiye dünya sıralamasında kaçıncı sırada? İşte 2026 itibarıyla altın rezervleriyle öne çıkan ülkeler listesi…

İşte o liste;

40. Romanya

104 Ton

39. Güney Kore

104 Ton

38. Macaristan

110 Ton

37. Yunanistan

115 Ton

36. Katar

116 Ton

35. Meksika

120 Ton

34. Güney Afrika

125 Ton

33. İsveç

126 Ton

32. Mısır

129 Ton

31. Filipinler

132 Ton

30. Brezilya

145 Ton

29. Libya

147 Ton

28. Irak

165 Ton

27. Cezayir

174 Ton

26. Azerbaycan

185 Ton

25. Singapur

205 Ton

24. Belçika

227 Ton

23. Tayland

235 Ton

22. Avusturya

280 Ton

21. İspanya

282 Ton

20. Lübnan

287 Ton

19. İngiltere

310 Ton

18. Suudi Arabistan

323 Ton

17. Kazakistan

361 Ton

16. Özbekistan

361 Ton

15. Portekiz

383 Ton

14. Tayvan

424 Ton

13. Euro Bölgesi

507 Ton

12. Polonya
515 Ton

11. Hollanda

612 Ton

10. Türkiye

641 ton

9. Japonya

846 ton

8. Hindistan

880 ton

7. İsviçre

1040 ton

6. Çin

2304 ton

4. Fransa

2437 ton

5. Rusya

2330 ton

3. İtalya

2452 ton

2. Almanya

3350 ton

1. Amerika Birleşik Devletleri

8133 ton

