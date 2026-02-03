2026 yılı itibarıyla en fazla altın rezervine sahip ülkeler belli oldu. Küresel piyasalarda güvenli liman olarak kabul edilen altın stoklarına ilişkin Dünya Altın Konseyi’nin güncel verileri, ülkelerin rezerv gücünü bir kez daha ortaya koydu. Açıklanan listede Türkiye’nin son yıllardaki yükselişi dikkat çekti.
Dünyanın en çok altın rezervi olan ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?
En yüksek altın rezervine sahip ülkeler sıralaması açıklandı. Küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülen altın stoklarında Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti. İşte Dünya Altın Konseyi’nin güncel verilerine göre altın zengini ülkeler listesi…
Son yıllarda uygulanan altın biriktirme stratejisiyle Türkiye, yalnızca kendi rekorunu kırmakla kalmadı; aynı zamanda küresel ölçekte “altın devleri” olarak anılan ülkelerin yer aldığı listeye adını yazdırdı.
Türkiye, planlı ve kararlı alım politikaları sayesinde altın rezervlerini 600 tonun üzerine çıkararak dünya sıralamasında önemli bir konuma ulaştı. Peki Türkiye dünya sıralamasında kaçıncı sırada? İşte 2026 itibarıyla altın rezervleriyle öne çıkan ülkeler listesi…
İşte o liste;
40. Romanya
104 Ton
39. Güney Kore
104 Ton
38. Macaristan
110 Ton
37. Yunanistan
115 Ton
36. Katar
116 Ton
35. Meksika
120 Ton
34. Güney Afrika
125 Ton
33. İsveç
126 Ton
32. Mısır
129 Ton
31. Filipinler
132 Ton
30. Brezilya
145 Ton
29. Libya
147 Ton
28. Irak
165 Ton
27. Cezayir
174 Ton
26. Azerbaycan
185 Ton
25. Singapur
205 Ton
24. Belçika
227 Ton
23. Tayland
235 Ton
22. Avusturya
280 Ton
21. İspanya
282 Ton
20. Lübnan
287 Ton
19. İngiltere
310 Ton
18. Suudi Arabistan
323 Ton
17. Kazakistan
361 Ton
16. Özbekistan
361 Ton
15. Portekiz
383 Ton
14. Tayvan
424 Ton
13. Euro Bölgesi
507 Ton
12. Polonya
515 Ton
11. Hollanda
612 Ton
10. Türkiye
641 ton
9. Japonya
846 ton
8. Hindistan
880 ton
7. İsviçre
1040 ton
6. Çin
2304 ton
4. Fransa
2437 ton
5. Rusya
2330 ton
3. İtalya
2452 ton
2. Almanya
3350 ton
1. Amerika Birleşik Devletleri
8133 ton