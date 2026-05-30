Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Malatya'da meydana gelen trafik kazası can kaybıyla sonuçlandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, aynı yönde ilerleyen iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saat 00.15 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu üzerindeki Sancaktar Mezarlığı karşısında meydana geldi. İddiaya göre, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan K.K.'ye önce 44 LV 982 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan şahsa, aynı istikamette seyreden başka bir otomobil de çarptı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan K.K., ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak 35 yaşındaki şahıs, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜLER POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kazaya karışan araçların sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, hayatını kaybeden K.K.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme başlattı.