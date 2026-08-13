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Taksi ve ticari plaka sahiplerini ilgilendiren yeni vergi düzenlemesi yürürlüğe girdi. 7587 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV) ve Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapıldı.

Düzenlemeyle taksiyle yolcu taşımacılığı yapan mükelleflere hasılat esaslı vergilendirme yöntemini seçme imkanı tanınırken, bu sistemi tercih eden işletmeciler için KDV oranı yüzde 1,5 olarak belirlendi.

TAKSİDE HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME DÖNEMİ

Yeni düzenlemeye göre taksiyle yolcu taşımacılığı yapan mükellefler, talepleri doğrultusunda hasılat esaslı vergilendirme yöntemine geçebilecek.

Kazancının tamamını taksi mali cihazı üzerinden belgeleyen esnafın gayrisafi hasılatının yüzde 10'u, vergiye tabi matrah olarak kabul edilecek.

Bu yöntemi seçen mükelleflerin sistemde en az iki yıl kalması gerekecek. Uygulamadan yararlanma süresi ise başvuru tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren en fazla üç yıl olacak.

KDV ORANI YÜZDE 1,5 OLARAK UYGULANACAK

Hasılat esaslı vergilendirme sistemini seçen taksi işletmecileri, faaliyetleri kapsamında yaptıkları mal ve hizmet alımlarına ilişkin KDV'yi indirim konusu yapamayacak.

Bunun yerine düzenledikleri belgelerde yer alan KDV dahil toplam tutar üzerinden yüzde 1,5 oranında KDV hesaplanacak.

İndirilemeyen KDV tutarları ise işletme gideri veya maliyet olarak kayıtlara alınabilecek.

TİCARİ PLAKALARDA VERGİ MUAFİYETİ GELDİ

Düzenlemenin bir diğer önemli ayağını ise ticari plakaların satış ve devrine ilişkin vergi muafiyeti oluşturuyor.

Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin 1 Temmuz 2026'dan önce edindikleri taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait plakaların satışından elde edilen kazançlar Gelir Vergisi'nden muaf tutuldu.

Söz konusu plakaların satış ve devir işlemleri de KDV'den istisna edildi.

1 TEMMUZ'DAN SONRA ALINAN PLAKALAR KAPSAM DIŞINDA

Yeni düzenlemede tarih sınırı da açıkça belirlendi.

1 Temmuz 2026'dan sonra satın alınan ticari plakalar, getirilen vergi muafiyetinin kapsamına alınmadı. Bu plakaların ileride satışında mevcut vergi hükümleri uygulanmaya devam edecek.

TAKSİ ESNAFI VE PLAKA SAHİPLERİ İÇİN YENİ DÖNEM

Düzenlemeyle taksi işletmecilerine mevcut vergilendirme sisteminin yanında alternatif bir yöntem sunulurken, belirlenen tarihten önce edinilmiş ticari plakaların satış ve devrindeki vergi yükünün azaltılması hedeflendi.

Yeni sistem özellikle taksi işletmecilerinin vergilendirilmesi ile ticari plakaların el değiştirmesinde önemli değişiklikler getiriyor.