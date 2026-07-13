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Kaynak: DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Akhisar ve Alanyurt’u birbirine bağlayan yol üzerinde, saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, Beyza D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı ve taklalar atarak savruldu.

SÜRÜCÜ YARALANDI!

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, araçta sıkışan yaralı sürücüyü otomobilden çıkardı ve ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.