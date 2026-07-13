Terme ilçesinden hamile eşini hastane kontrolüne yetiştirmeye çalışan bir minibüsün de karışmasıyla büyüyen kazada, hamile kadın dahil 3 kişi yaralandı.
Hastaneye kontrol yolunda zincirleme kaza: Samsun'da sürücülerin tartışması pahalıya patladı
Samsun’un Canik ilçesinde, maddi hasarlı kazanın ardından yol ortasında tartışmaya tutuşan sürücüler zincirleme kazaya sebebiyet verdi.Kaynak: İHA
YOL ORTASINDAKİ SÜRÜCÜ TARTIŞMASI TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
Kaza, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi İlkadım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut Aydın’ın kontrolündeki hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Recep Ablay idaresindeki bir başka hafif ticari araca arkadan hafif şekilde çarptı. Çarpışmanın ardından araçlarını güvenli bir noktaya çekmek yerine yol ortasında bırakan sürücüler, aşağı inerek tartışmaya başladı. Yolun ortasında duran araçlar ve sürücülerin tartışması, arkadan gelen trafik akışı için büyük bir tehlike oluşturdu.
HAMİLE EŞİNİ HASTANEYE GÖTÜRÜYORDU
Sürücülerin yol ortasındaki hararetli tartışması sürdüğü sırada, Terme ilçesinden hamile eşi Kadriye Arslanoğlu'nu Samsun Şehir Hastanesi'ndeki doktor kontrolüne yetiştirmek için yola çıkan Emre Arslanoğlu yönetimindeki minibüs, kazayı fark edemeyerek önünde duran hafif ticari araca arkadan şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HAMİLE KADIN VE 2 KİŞİ YARALANDI
Şiddetli çarpışmanın ardından minibüste yolcu konumunda bulunan hamile Kadriye Arslanoğlu ile diğer aracın sürücüsü Umut Aydın ve aynı araçtaki yolculardan Beste Bünyat yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla acil olarak Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın ardından bulvarda trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, ihmaller zincirinin yol açtığı olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.