Hastaneye kontrol yolunda zincirleme kaza: Samsun'da sürücülerin tartışması pahalıya patladı

YOL ORTASINDAKİ SÜRÜCÜ TARTIŞMASI TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Kaza, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi İlkadım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut Aydın’ın kontrolündeki hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Recep Ablay idaresindeki bir başka hafif ticari araca arkadan hafif şekilde çarptı. Çarpışmanın ardından araçlarını güvenli bir noktaya çekmek yerine yol ortasında bırakan sürücüler, aşağı inerek tartışmaya başladı. Yolun ortasında duran araçlar ve sürücülerin tartışması, arkadan gelen trafik akışı için büyük bir tehlike oluşturdu.