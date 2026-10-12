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Kaynak: İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda korkutan bir trafik kazası meydana geldi. A.E.Y. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak karşı şeride savruldu.

IŞIKTA BEKLEYEN MİNİBÜSE ÇARPTI

Sinyalizasyon direğini de deviren otomobil, Y.A. idaresindeki minibüse çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü A.E.Y. ile araçta bulunan R.Y.D. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.