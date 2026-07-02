Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026 Dünya Kupası son 32 turunda turnuvanın sürpriz takımlarından Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maç için Miami'ye giden Arjantin Milli Takımı'nın havaalanında uçağa binmeden önce güvenlik kontrolünden geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

YILDIZ OYUNCULAR DİDİK DİDİK ARANDI

ABD'nin turnuvanın başından itibaren tartışma konusu olan güvenlik prosedürleri gereği, oyuncularının üstleri ve valizleri didik arandı. Bu can sıkıcı ve sinir bozucu duruma rağemn oyuncuların eğlendiği görüldü.

Messi passou pelo detector de metais durante a chegada da delegação da Argentina em Miami.



A carinha dele rindo KKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/HHKVJChwPk — LM10 Brasil (@MessiLeoBrasil_) July 2, 2026

ROMERO'NUN VALİZİNDEN MUTFAK ÇAKMAĞI ÇIKINCA MESSI GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Cristian Romero'nun valizinden büyük bir mutfak çakmağının çıkması Lionel Messi'yi ve takım arkadaşlarını gülme krizine soktu.