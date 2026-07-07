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Kaynak: AA

Takasbank, yatırım fonu ekosistemindeki hızlı büyüme ve çeşitlenmeye paralel olarak Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nun (TEFAS) işleyişinde önemli güncellemelere gitti. Kurumun resmi internet sitesinden duyurulan yeni düzenlemelerle; sistemin güvenilirliğini artırmak adına netleştirme, takas ve alacak dağıtım süreçleri baştan aşağı yeniden şekillendirildi.

BORÇ VE ALACAK TAKİBİ AYRIŞTIRILDI

Yeni dönemin en belirgin özelliklerinden biri, borç ve alacakların izlenme yöntemindeki değişiklik oldu. Üyeler artık TEFAS'taki nakit durumlarını tek bir havuzda değil; hem "Fon Dağıtıcı Kurum (FDK)" sıfatıyla ilettikleri talimatlar hem de bizzat yönettikleri (operatörü oldukları) fonlar bazında ayrı ayrı takip edecekler.

Nakit ve fon payı aktarımları arasındaki dengenin korunması amacıyla genel netleştirme uygulamasından vazgeçildi. FDK'lerin yönettikleri fonlar dışındaki Türk Lirası veya döviz cinsi borç/alacak tutarları netleştirilmeyecek; nakit ve kıymet takası doğrudan "talimat bazında" gerçekleştirilecek.

ÖDEMELERDE 'FON BAZLI' ÖNCELİKLENDİRME DÖNEMİ

Yeni işleyişe göre yatırımcı adına girilen fon alış talimatları, işlemi yapan üyenin FDK olarak nakit borç hanesine yazılacak. Üyenin kendi yönettiği fonlara gelen satış talimatları ise operatör olarak borç yükümlülüğü sayılacak.

Kurumlar, nakit yükümlülüklerini yerine getirirken FDK veya fon bazında seçim yaparak ödemelerini önceliklendirebilecek. Ancak bu önceliklendirme tek tek talimatlar üzerinden yapılamayacak.

HESAP YAPILARI VE TEMİNAT KURALLARI SİL BAŞTAN

Operasyonel kolaylık sağlamak amacıyla hesap isimleri ve işlevleri de güncellendi. "Nakit Borç Kapama Hesabı" uygulaması sürdürülürken, teminatlar ayrıştırılarak "TEFAS Teminat Hesabı"na taşındı ve süreci hızlandırmak için yeni bir "Nakit Alacak Dağıtım Hesabı" açıldı.

En dikkat çeken değişikliklerden biri de limit ve teminat oranlarında yaşandı. Eski sistemdeki fonlama limiti ve otomatik kredi uygulaması tamamen rafa kaldırılırken yerine "TEFAS Limiti ve Teminat Bulundurma Oranı" sistemi getirildi.

SINIRI AŞAN YÜZDE 100 TEMİNAT GÖSTERECEK

Yeni kurallara göre; fon alım talimatlarında, belirlenen TEFAS limitine kadar olan işlemler için yüzde 25 oranında teminat bulundurulması yeterli olacak. Ancak işlem tutarı TEFAS limitini aştığı takdirde, talimatın tamamını karşılayacak tutarda teminat gösterilmesi zorunlu olacak.