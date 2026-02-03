İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen diplomatik süreçlere ilişkin dikkat çekici bir mesaj vererek, müzakerelerin önünü açacak yeni bir talimat verdiğini duyurdu.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD'nin ülkesine saldırması durumunda bölgesel savaş yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik ifadelerini eleştiren Hamaney, halkın savaş tehditlerinden endişelenmesine gerek olmadığını kaydetmişti.

Hamaney, “ABD'liler eğer bir savaş başlatırlarsa, bu sefer bölgesel bir savaş olacağını bilmelidirler” açıklamasını yapmıştı.

"DIŞİŞLERİ BAKANI'NA TALİMAT VERDİM"

Hükümet toplantısında konuşan Pezeşkiyan, Tahran-Washington hattındaki gerilimi düşürmeye ve tıkanıklıkları aşmaya yönelik somut bir adım attıklarını belirtti. Diplomasi kanallarını açık tutma niyetinde olduklarını vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti:

"ABD ile müzakerelerin önündeki engellerin kaldırılması ve sürecin ilerletilmesi için Dışişleri Bakanı’na gerekli talimatları verdim."

ULUSAL ÇIKARLAR VE "ONURLU DİPLOMASİ" VURGUSU

Pezeşkiyan, müzakere sürecinde İran'ın temel prensiplerinden taviz verilmeyeceğinin altını çizerek, hedeflerinin halkın çıkarlarını korumak olduğunu yineledi. Ülkesinin diyalogdan kaçmadığını ifade eden Pezeşkiyan, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz hiçbir zaman müzakere masasından kaçmadık. Ancak bu süreçte ulusal çıkarlarımızı ve halkımızın onurunu korumak en temel önceliğimizdir."

DIŞ BASKI VE İÇ DİNAMİKLER

Konuşmasında ayrıca bölgedeki istikrarsızlığa ve dış müdahalelere de değinen Pezeşkiyan, sorunların çözümü için diplomatik yolların tüketilmemesi gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı, Washington yönetiminin de benzer bir yapıcı yaklaşım sergilemesi durumunda sürecin farklı bir boyuta evrilebileceği mesajını verdi.