İflasların ardı arkası kesilmiyor. 2013 yılından bu yana hizmet veren ve Koton, LcWaikiki, Defacto, Soobe, Pufipuf, Missguided, Boohoo, Bonmarche gibi ünlü markalara üretim yapan Sole Kids mali darboğazı aşamayarak iflas ettiğini duyurdu.

Şirketin Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davasında konkordato talebi yeterli bulunmadı. Mahkeme, Sole Kids Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin borca batık olduğuna karar vererek 28 Ocak 2026 tarihi itibarıyla resmen iflasına karar verdi.

DEV MARKALARIN TEDARİKÇİSİYDİ

İflas eden Sole Kids, kurulduğu ilk yıllardan itibaren kendi markasıyla bebek ve çocuk giyim piyasasına girerek dünya çapında bir üretim merkezi olmuştu. Şirket, Türkiye'nin perakende devlerinin yanı sıra Missguided, Boohoo ve Bonmarche gibi uluslararası markalar için de üretim yapıyordu.

Mahkemenin iflas kararıyla birlikte şirkete verilen tedbir kararları kaldırıldı. Bursa İflas Müdürlüğü’ne gönderilen dosyaya göre iflas tasfiyesi "basit tasfiye" usulüne göre yapılacak.