İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, Mısır, Katar ve Türkiye'nin iki ülke arasındaki diplomatik temaslarda bir taraftan sürüyor.

BARIŞ MASASI ANKARA'DA MI KURULACAK?

ABD basınında yer alan haberlerde, Türkiye, Mısır ve Katar'ın bu hafta Ankara'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı iddia edilerek, İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye'de bir araya gelebileceği öne sürüldü.

Haberlerde adı açıklanmayan bir yetkilinin, "İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerine yer verilirken, Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediği ve diplomatik bir çözüme açık olduğu ifade edildi.