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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu hakkında verilen cezaya ilişkin kararını duyurdu.

Kurul, Mahmut Uslu’ya verilen 2.5 milyon TL para cezası ve 15 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırıldığını açıkladı.

CEZA OYÇOKLUĞUYLA KALDIRILDI

TFF Tahkim Kurulu’nun kararına göre, Mahmut Uslu hakkında verilen ceza oyçokluğuyla kaldırıldı.

Böylece Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu’ya yönelik 2.5 milyon TL para cezası ve 15 günlük hak mahrumiyeti uygulanmayacak.

FENERBAHÇE CEPHESİNDE DİKKAT ÇEKEN KARAR

Tahkim Kurulu’nun aldığı karar, Fenerbahçe cephesinde yakından takip edilen gelişmeler arasında yer aldı.

Kurulun oyçokluğuyla verdiği karar sonrası Mahmut Uslu hakkındaki disiplin süreci bu ceza yönünden sona ermiş oldu.