Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçeli kaleci Ederson’a uygulanan 3 maçlık men cezasını onayladı.

TFF’den yapılan açıklamada, Ederson’un ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle aldığı cezanın geçerliliğini koruduğu belirtildi. Kurul ayrıca, farklı disiplin ihlalleri kapsamında futbolcuya verilen toplam 480 bin liralık para cezasını da uygun buldu.

Tahkim Kurulu, Galatasaray’a çeşitli gerekçelerle verilen toplam 700 bin lira tutarındaki para cezasını da onadı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK’de forma giyen Yasin Güreler’e, rakip oyuncuya yaptığı ciddi faul nedeniyle verilen 2 maçlık men cezasında da değişikliğe gidilmedi.

Öte yandan kurul, Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel’e hakemlere yönelik ifadeleri nedeniyle verilen 3 resmi maçta soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağıyla birlikte 40 bin lira para cezasını onadı.

Amed Sportif Faaliyetler’e farklı ihlallerden dolayı kesilen toplam 266 bin liralık para cezası korunurken, usulsüz seyirci alınması nedeniyle verilen 310 bin liralık ceza ise 150 bin liraya indirildi.