Kaynak: Haber Merkezi

Onlar TV ekranlarında gündemi değerlendiren gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, Cem Küçük soruşturması ve bu kapsamda tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya’ya ilişkin çarpıcı detayları kamuoyuyla paylaştı.

Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma derinleşirken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gelişmeyi Onlar TV canlı yayınında masaya yatıran Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, emniyet ve savcılık ifadelerine dair kritik bilgileri aktardı.

Barış Pehlivan, tutuklanan Tahir Sarıkaya’ya sorgu sırasında Cem Küçük ile arasındaki finansal ilişkilerin sorulduğunu belirtti. Pehlivan, Sarıkaya’nın ifade sürecinde yaşanan çelişkiyi şu sözlerle anlattı:

"Edinilen bilgiye göre Tahir Sarıkaya’ya, Cem Küçük’le arasındaki para trafiği soruldu. Sarıkaya önce 'Tweet atılması ya da haber yapılması karşılığında kendisine hiçbir zaman para göndermedim' dedi. Ancak savcılık ödeme kayıtlarını çıkarıp bu çelişkiyi sorunca, bu kez söylem değiştirdi. Cem Küçük’le birlikte katıldıkları bazı açılış ve programların ödemeleri olabileceğini belirtti."

TELEFON ŞİFRELERİNİ VERMEDİLER

Öte yandan Pehlivan yürütülen soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından birinin de dijital materyal incelemeleri olduğunu vurguladı. Edinilen bilgilere göre Tahir Sarıkaya da tıpkı Cem Küçük gibi cep telefonunun şifresini emniyet güçleriyle paylaşmadı.

'BAŞKALARINA GELİNCE 'SUÇUNUZ VAR Kİ VERMİYORSUNUZ' DİYORLARDI'

Soruşturmadaki "şifre vermeme" detayına değinen gazeteci Barış Terkoğlu ise ikilinin geçmişteki ekran söylemlerine dikkat çekerek sert bir eleştiride bulundu.

Terkoğlu, "Şifre vermemek kanuni bir hak, böyle bir hakları var elbette. Fakat başka insanlar şifrelerini vermediği zaman ekranlara çıkıp 'Demek ki içinde bir suçunuz var ki şifrenizi vermiyorsunuz' diye kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyorlardı, değil mi?" diyerek ikilinin geçmişteki yaklaşımını hatırlattı. Soruşturmayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.