Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Fiyatı 1 günde yarıya düştü: Üreticiler durumdan şikayetçi

Fiyatı 1 günde yarıya düştü: Üreticiler durumdan şikayetçi

Denizli Çivril'de 30 TL'den alıcı bulan şeftalinin kilogram fiyatı, ihracattaki belirsizlikler gerekçe gösterilerek 1 gün içinde 15 TL'ye geriledi.

Kaynak: İHA
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Fiyatı 1 günde yarıya düştü: Üreticiler durumdan şikayetçi - Resim: 1

Denizli'nin Çivril ilçesinde şeftali hasadı sürerken, kilogramı 30 liradan satılan ürünün fiyatı bir gün içinde 15 liraya geriledi.

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Fiyatı 1 günde yarıya düştü: Üreticiler durumdan şikayetçi - Resim: 2

Maliyetin altında kalan fiyatlar nedeniyle zor günler yaşayan üreticiler, yetkililerden çözüm bekliyor.

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Fiyatı 1 günde yarıya düştü: Üreticiler durumdan şikayetçi - Resim: 3

Türkiye’nin önemli şeftali üretim merkezlerinden Çivril'de hasat sürerken, alım fiyatlarındaki ani çöküş üreticileri ekonomik olarak çıkmaza soktu.

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Fiyatı 1 günde yarıya düştü: Üreticiler durumdan şikayetçi - Resim: 4

Hasadın ilk günlerinde kilogramı 30 TL'den alıcı bulan şeftali, fiyatını koruyamayarak 15 TL'ye kadar geriledi.

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Fiyatı 1 günde yarıya düştü: Üreticiler durumdan şikayetçi - Resim: 5

Üreticiler, kilogram başına üretim maliyetinin yaklaşık 22 lira olduğunu belirterek mevcut fiyatlarla satış yapmaları halinde zarar ettiklerini söyledi.

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Fiyatı 1 günde yarıya düştü: Üreticiler durumdan şikayetçi - Resim: 6

Geçen yıl zirai don nedeniyle ürünün az olmasıyla fiyatların 80 liraya kadar çıktığını hatırlatan çiftçiler, bu yıl yüksek rekolteye rağmen emeğinin karşılığını alamadıklarını ifade etti.

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Fiyatı 1 günde yarıya düştü: Üreticiler durumdan şikayetçi - Resim: 7

Çivril'de meyve hali ve güçlü bir üretici birliğinin bulunmamasının üreticiyi tüccar karşısında zayıf bıraktığını dile getiren çiftçiler, ürünlerini gerçek değerinde satabilecekleri bir sistem kurulmasını talep etti.

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Fiyatı 1 günde yarıya düştü: Üreticiler durumdan şikayetçi - Resim: 8

Düşük fiyatların sadece bu sezonu değil, gelecek yıllardaki üretimi de tehdit ettiğini belirten üreticiler, sürdürülebilir tarım politikaları ve üreticiyi koruyacak pazarlama mekanizmalarının hayata geçirilmesini istiyor.

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Fiyatı 1 günde yarıya düştü: Üreticiler durumdan şikayetçi - Resim: 9

Kiraz üreticilerinin ardından şeftali üreticilerinin de bahçelerini terk etmek zorunda kalabileceklerini söyleyen çiftçiler, "Böyle devam edecekse üretim yapmanın anlamı kalmıyor." dedi.

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