Denizli'nin Çivril ilçesinde şeftali hasadı sürerken, kilogramı 30 liradan satılan ürünün fiyatı bir gün içinde 15 liraya geriledi.
Fiyatı 1 günde yarıya düştü: Üreticiler durumdan şikayetçi
Denizli Çivril'de 30 TL'den alıcı bulan şeftalinin kilogram fiyatı, ihracattaki belirsizlikler gerekçe gösterilerek 1 gün içinde 15 TL'ye geriledi.Kaynak: İHA
Maliyetin altında kalan fiyatlar nedeniyle zor günler yaşayan üreticiler, yetkililerden çözüm bekliyor.
Türkiye’nin önemli şeftali üretim merkezlerinden Çivril'de hasat sürerken, alım fiyatlarındaki ani çöküş üreticileri ekonomik olarak çıkmaza soktu.
Hasadın ilk günlerinde kilogramı 30 TL'den alıcı bulan şeftali, fiyatını koruyamayarak 15 TL'ye kadar geriledi.
Üreticiler, kilogram başına üretim maliyetinin yaklaşık 22 lira olduğunu belirterek mevcut fiyatlarla satış yapmaları halinde zarar ettiklerini söyledi.
Geçen yıl zirai don nedeniyle ürünün az olmasıyla fiyatların 80 liraya kadar çıktığını hatırlatan çiftçiler, bu yıl yüksek rekolteye rağmen emeğinin karşılığını alamadıklarını ifade etti.
Çivril'de meyve hali ve güçlü bir üretici birliğinin bulunmamasının üreticiyi tüccar karşısında zayıf bıraktığını dile getiren çiftçiler, ürünlerini gerçek değerinde satabilecekleri bir sistem kurulmasını talep etti.
Düşük fiyatların sadece bu sezonu değil, gelecek yıllardaki üretimi de tehdit ettiğini belirten üreticiler, sürdürülebilir tarım politikaları ve üreticiyi koruyacak pazarlama mekanizmalarının hayata geçirilmesini istiyor.
Kiraz üreticilerinin ardından şeftali üreticilerinin de bahçelerini terk etmek zorunda kalabileceklerini söyleyen çiftçiler, "Böyle devam edecekse üretim yapmanın anlamı kalmıyor." dedi.