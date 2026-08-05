Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki 3 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından gerçekleştirilen son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinde etkili olan sıcak bahar ve yaz havası bazı bölgelerde yerini yerel yağışlara bırakıyor.Kaynak: Haber Merkezi
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENEN 3 ŞEHİR
Ağustos 2026 Perşembe günü yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilen iller şunlardır:
Kars
Ardahan
Artvin
Meteoroloji yetkilileri, bahsedilen şehirlerde öğle ve akşam saatlerinde oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmalarını önemle hatırlattı.
İstanbul’da genelinde ise hava sıcaklığı her geçen gün artıyor. Meteoroloji tarafından gerçekleştirilen son tahminlere göre kentte yüksek sıcaklık ve nem etkisini artıracak. Sıcaklık nemin de etkisiyle 40 derecelere yaklaşacak.
Kentte saat 15.00 ile 21.00 saatleri arasında havanın bunaltıcı seviyelere ulaşacağı belirtildi.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.