Aydın’da sahte gıda üretimine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri ile Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği’nin koordinasyonunda ilçedeki bir depoya baskın yapıldı.

Depoda yapılan aramalarda, tağşiş zeytinyağı dolumu için hazırlandığı değerlendirilen 7 bin 421 boş teneke bulundu. Ayrıca 102 kilogram bal ve 40 kilogram zeytin de ele geçirildi.

Operasyon sonrası depo sahibi B.K. hakkında “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Şüpheliye 1 milyon 834 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden sahte ve tağşiş ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.