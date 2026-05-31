Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Bahçe ilçesi Taşoluk Tüneli içerisinde meydana geldi. Adana istikametinden Gaziantep yönüne 6 araç çarpıştı.

TAG Otoyolu’nda zincirleme facia: Tünel içinde can pazarı - Resim : 1

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TAG Otoyolu’nda zincirleme facia: Tünel içinde can pazarı - Resim : 2

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, tünel içerisinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TAG Otoyolu’nda zincirleme facia: Tünel içinde can pazarı - Resim : 3

Ekiplerin güvenlik önlemleri eşliğinde araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TAG Otoyolu’nda zincirleme facia: Tünel içinde can pazarı - Resim : 4