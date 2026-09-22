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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, Halitpaşa Mahallesi Yumurtatepe Caddesi üzerinde bulunan özel bir sitede meydana geldi.

Sitenin çatı katında tamir ve tadilat çalışması yapan M.K. (46), çalışma sırasında dengesini kaybetti. M.K., çatıdan sitenin en üst katındaki dubleks dairenin balkonuna düştü.

YARALIYA ÇATIDAN ULAŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve Büyükşehir İtfaiye ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısının ilk etapta açılamaması üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri çatıya çıktı. Ekipler, balkona ulaşarak yaralı işçiye burada müdahale etti.

EV SAHİBİ YURT DIŞINDAYDI

Yaralının düştüğü dairenin sahibinin yurt dışında olduğu ve evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Ev sahibine ulaşılmasının ardından yakındaki bir kişide bulunan anahtar olay yerine getirildi. Kapının açılmasıyla ekipler daireye girerek yaralı işçiyi balkondan çıkardı.

KAFA BÖLGESİNDE AÇIK YARA, OMZUNDA ÇATLAK

Ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.K.’nin kafa bölgesinde yaklaşık 4 santimetrelik açık yara bulunduğu, ayrıca omuz bölgesinde çatlak tespit edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan iş kazası akıllara bir kez daha alınması gereken iş güvenliği önlemlerini getirdi.