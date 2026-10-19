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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Faruk Barça, Şehir Hastanesinin açılmasıyla merkezdeki sağlık hizmetlerinin tek noktada toplanmasının ciddi riskler doğurabileceğini belirterek kritik uyarılarda bulundu.

Ordu Tabip Odası Başkanı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ömer Faruk Barça, Ordu Şehir Hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte kent merkezindeki mevcut kamu hastanelerinin geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şehir Hastanesinin Ordu'nun sağlık altyapısı açısından önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Barça, buna karşılık merkezdeki tüm kamu sağlık tesislerinin kapatılması veya işlevsiz hale getirilmesinin vatandaşların sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabileceğini söyledi.

Barça, Ordu merkezinde en az 300–400 yataklı, A2 rolünde, ikinci basamak tam donanımlı bir devlet hastanesinin mutlaka bulunması gerektiğini savundu.

“ACİL VAKALARDA ZAMAN KAYBI HAYATİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR”

Şehir Hastanesinin kent yerleşiminin dışında bulunmasının özellikle acil sağlık hizmetleri açısından ulaşım sorunları oluşturabileceğine dikkat çeken Barça, şehrin uzak noktalarından gelen hastaların ve 112 ambulanslarının şehir içi trafiğini aşarak tek bir sağlık merkezine ulaşmak zorunda kalmasının müdahale sürelerini uzatabileceğini belirtti.

İki ayrı hastanenin acil servislerinin koordineli çalışmasının hem hizmet kalitesini artıracağını hem de hasta yoğunluğunu azaltacağını ifade etti.

“AFET DURUMUNDA YEDEK HASTANE HAYAT KURTARIR”

Deprem, sel, pandemi veya teknik altyapı arızası gibi olağanüstü durumlarda tek hastaneye bağımlı kalınmasının ciddi riskler barındırdığını vurgulayan Barça, ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleri bulunan ikinci bir hastanenin stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Barça'ya göre, olası bir afet durumunda hastaların nakledilebileceği tam donanımlı bir hastanenin bulunması, Ordu'nun sağlık güvenliği açısından vazgeçilmez bir ihtiyaç.

“ŞEHİR HASTANESİNDE HASTA YIĞILMASI YAŞANABİLİR”

İkinci basamak sağlık tesislerinin bulunmamasının, üçüncü basamak hizmet sunan Şehir Hastanesine gereksiz hasta yükü oluşturabileceğini belirten Barça, bu durumun polikliniklerde ve yataklı servislerde bekleme sürelerini artırabileceğini ifade etti.

Sağlık hizmetlerinde doğru hastanın doğru sağlık kuruluşunda değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Barça, ikinci basamak hastanelerin üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının yükünü hafiflettiğini vurguladı.

“ENGELLİ HASTALAR İL DIŞINA GİTMEK ZORUNDA KALABİLİR”

Barça'nın dikkat çektiği önemli konulardan biri de sağlık kurulu raporları oldu.

İtiraza konu sağlık kurulu raporlarında ilde ikinci bir hastanenin bulunmamasının, vatandaşların hakem hastane değerlendirmesi için il dışına sevk edilmesi sonucunu doğurabileceğini belirtti.

Özellikle engellilik tespiti için başvuran vatandaşların ve yakınlarının başka illere gitmek zorunda kalmasının maddi ve manevi mağduriyetlere yol açabileceğini ifade etti.

ADLİ VAKALARDA GÜVENLİK VE MÜDAHALE SORUNU

Toplumsal olaylar ve grup çatışmaları gibi adli vakalarda tarafların güvenlik gerekçesiyle farklı hastanelere götürülmesi gerekebildiğine dikkat çeken Barça, merkezde tek hastane bulunmasının bu süreçleri zorlaştırabileceğini savundu.

Yaralıların ilçe veya il dışındaki hastanelere taşınmasının acil müdahale süresini uzatabileceğini ve kolluk kuvvetlerinin görevini güçleştirebileceğini belirtti.

“YETİŞMİŞ SAĞLIK PERSONELİNİ KAYBEDEBİLİRİZ”

Şehir Hastanesinin üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan ve birlikte kullanım modeliyle çalışan yapısının, bazı hekimler ve sağlık çalışanları açısından tercih edilmeyebileceğine işaret eden Barça, ikinci basamak hastanelerde görev yapmak isteyen personelin istifa, emeklilik veya tayin yoluna yönelebileceği uyarısında bulundu.

Bunun Ordu'nun yetişmiş sağlık insan gücünde kayıplara neden olabileceğini ifade etti.

GİRESUN ÖRNEĞİNİ HATIRLATTI

Bölgedeki sağlık yatırımlarının da dikkate alınması gerektiğini belirten Barça, Giresun'da ikinci basamak hastane eksikliği nedeniyle geçmişte ciddi hizmet aksamaları yaşandığını ve sonrasında yeniden ikinci basamak hastane yapılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Ordu'nun benzer bir süreçle karşılaşmaması için mevcut sağlık altyapısının korunması gerektiğini savundu.

“300–400 YATAKLI, DEPREME DAYANIKLI HASTANE YAPILMALI”

Ordu Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Faruk Barça, açıklamasının sonunda somut bir öneride bulundu.

Barça, mevcut hastane arazisinde veya en az mevcut hastane kadar merkezi ve ulaşımı kolay bir bölgede, depreme dayanıklı yatay mimariyle tasarlanmış, en az 300–400 yatak kapasiteli, A2 rolünde ikinci basamak tam donanımlı bir devlet hastanesinin hizmet vermesi gerektiğini belirtti.

“BU İHTİYAÇ ERTELENEMEZ”

Şehir Hastanesinin açılmasının Ordu için önemli bir avantaj olduğunu ancak bütün sağlık hizmetlerinin tek merkezde toplanmasının sürdürülebilir olmadığını savunan Barça, ikinci bir tam donanımlı devlet hastanesinin varlığının vatandaşların kesintisiz, güvenli ve erişilebilir sağlık hizmeti alabilmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Barça'nın açıklamaları, Ordu Şehir Hastanesinin hizmete girmesinin ardından kent merkezindeki mevcut hastanelerin nasıl değerlendirileceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.