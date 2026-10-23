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Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde iki Bangladeş vatandaşını idam etmesi, infazların gerekçesi ve yaşananların perde arkasına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Bir camide zina yapmakla suçlanan iki kişinin ölüm cezasına çarptırılması, Bangladeş ile Suudi Arabistan arasında diplomatik gerilime neden oldu.

14 Ekim'de gerçekleştirilen infazlarda, Suety Akhter ile 22 yaşındaki Nazrul Islam Abdul Basir'in ölüm cezaları uygulandı. Olayın ardından iki kişinin ilişkisine, haklarındaki suçlamalara ve yargılama sürecine ilişkin birbirinden farklı iddialar ortaya atıldı.

İlk olarak sosyal medyada çiftin Mescid-i Haram'da cinsel ilişkiye girdiği ileri sürüldü. Daha sonra evli oldukları iddiası gündeme geldi. Ancak basına yansıyan diplomatik belgeler ve ailelerin açıklamaları, olayın farklı boyutlarını ortaya çıkardı.

İDAM KARARI BANGLADEŞ'E BİLDİRİLMEDİ

İnfazların ardından Bangladeş makamlarının ölüm cezalarından önceden haberdar edilmediği ortaya çıktı. Bangladeşli yetkililerin, vatandaşlarının idam edildiğini cenazelerin teslimi sürecinde öğrendiği belirtildi. Bangladeş merkezli The Daily Star gazetesine sızdırılan gizli diplomatik muhtıra, iki kişinin tutuklanma süreçlerine ilişkin ayrıntıları gündeme taşıdı.

Belgelere göre, Al-Majal isimli şirkette temizlik görevlisi olarak çalışan iki Bangladeş vatandaşı, farklı tarihlerde ve farklı suçlamalarla gözaltına alındı. Cidde'deki Bangladeş Konsolosluğuna 30 Eylül'de ulaşan tutuklu listesinde, Nazrul Islam Abdul Basir'in 1 Ağustos 2023'te siber suçlar yasası kapsamında, Suety Akhter'in ise 2 Ağustos 2023'te zina suçlamasıyla tutuklandığı bilgisi yer aldı.

Ancak söz konusu listede iki kişi hakkında verilmiş bir idam hükmüne ilişkin herhangi bir kayıt bulunmadığı belirtildi.

İnfazların ardından Suudi Arabistan'daki Bangladeş Büyükelçiliğinin Çalışma ve Sosyal Yardım Birimi tarafından Bangladeş Dışişleri Bakanlığına gönderilen bildirimde ise iki kişinin Mekke'deki bir camide zina yapmakla suçlandığı aktarıldı.

ÇİFTİN EVLİ OLDUĞU İDDİASI YALANLANDI

İdam edilen iki kişinin evli olduğu yönündeki iddialar da ailelerinin açıklamalarıyla tartışma konusu oldu. Bangladeş gazetesi Prothom Alo'nun haberine göre, Nazrul'un ailesi iki kişinin evli olmadığını belirtti.

BBC Bangla'ya konuşan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir akraba ise Nazrul'un Suety Akhter ile romantik ilişki yaşadığını daha önce kendisine anlattığını söyledi. Nazrul'un babası da Akhter'in oğlunun eşi olmadığını ve ailesinin bu kadını tanımadığını ifade etti. Sızdırılan diplomatik belgelerde de iki kişinin evli olmadığı bilgisi yer aldı.

CAMİDEKİ GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ YAPILDIĞI İDDİASI

Olayın perde arkasına ilişkin en dikkat çekici iddialardan biri ise iki kişinin gizlice görüntülenerek şantaja maruz bırakıldığı yönünde oldu. İddiaya göre, çift camide buluşmadan önce Hintli bir çalışma arkadaşlarıyla çevreyi gözetlemesi için anlaştı. Ancak bu kişi, ikilinin öpüştüğü anları cep telefonuyla gizlice kaydetti.

Görüntüleri kaydeden kişinin daha sonra bunları kullanarak şantaj yapmaya çalıştığı, girişimin sonuçsuz kalması üzerine de kayıtları yaydığı öne sürüldü. Söz konusu görüntüler resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. Suudi Arabistan makamlarının ise dava kapsamında yöneltilen suçlamalara "kutsal yerde uygunsuz hareketler" ifadesini de eklediği belirtildi.

BABASI: KIZIMA TUZAK KURULDU

İdam edilen Suety Akhter'in babası Fazal Mia da kızının kendisine tuzak kurulduğunu söylediğini öne sürdü. Mia, kızının iş arkadaşlarıyla yaşadığı bir anlaşmazlığın ardından hedef alındığını ve bu nedenle suçlamalarla karşı karşıya kaldığını savundu.

Ailenin açıklamaları, olayın arkasında iş yerinde yaşanan anlaşmazlıklar ve şantaj girişimi bulunabileceği yönündeki iddiaları gündeme getirdi. Ancak bu iddiaların resmi makamlarca doğrulandığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

ÜÇ YIL CEZAEVİNDE KALDILAR

İdam edilen iki Bangladeş vatandaşının yaklaşık üç yıl boyunca cezaevinde tutulduğu belirtildi. Nazrul'un ailesi, kendisiyle son kez 11 Ekim'de iletişim kurduklarını açıkladı. Aile, bu görüşmeden üç gün sonra oğullarının idam edildiğini bildiren bir telefon aldıklarını söyledi.

Suety Akhter'in ailesi ise yaklaşık bir yıl boyunca kendisiyle iletişim kuramadıklarını belirtti. Bangladeş Konsolosluğuna gönderilen tutuklu listesinde ölüm cezasına ilişkin bilgi bulunmaması, infazların önceden bildirilip bildirilmediği konusundaki tartışmaları artırdı.

SUUDİ ARABİSTAN İDAMIN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Suudi Arabistan makamları, iki kişinin yargılama sonucunda suçlu bulunduğunu ve İslam hukuku kapsamında ölüm cezasına çarptırıldığını bildirdi. Mahkemenin, İslam hukukunda hâkimin takdirine bağlı olarak belirlenen cezaları ifade eden "ta'zir" kapsamında idam kararı verdiği açıklandı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, kararın suçun ağırlığı, caminin kutsallığının ihlal edilmesi ve olayın gerçekleştiği koşullar dikkate alınarak verildiğini belirtti. Bakanlık açıklamasında, kamu güvenliğinin sağlanması, adaletin korunması ve ibadethanelerin kutsallığını ihlal edenlere karşı yasaların uygulanması konusundaki kararlılık vurgulandı.

Benzer eylemlerde bulunan kişilerin de ülke yasaları kapsamında cezalandırılacağı belirtilerek idam kararının caydırıcılık amacı taşıdığı ifade edildi. İki Bangladeş vatandaşının infazına ilişkin şantaj ve gizli görüntü iddiaları ise henüz bağımsız olarak doğrulanmış değil.