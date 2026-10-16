Kaynak: Haber Merkezi

Sivil Savunma Müdürlüğü'nün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından gerçekleştirilen açıklamada, ülkenin batısında Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kentinde erken uyarı sistemlerinin devreye alındığı ifade edildi.

Açıklamada, uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları talep edildi. Tehlike ortadan kalkana kadar pencerelerden uzak güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan çıkılmaması çağrısı gerçekleştirilen açıklamada, dışarıdakilerin ise en yakın binaya girmeleri veya korunaklı bir bariyerin arkasına siper almaları gerektiğinin altı çizildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından kısa süre sonra gerçekleştirilen açıklamada ise söz konusu tehlikenin geçtiği belirtildi.

İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkesine yönelik saldırıya dair açıklama gerçekleştirildi.

Turki, Husilerin, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Şarkiyye bölgesine attığı insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini ifade etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad'a ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar gerçekleştiriyor.