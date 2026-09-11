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Kaynak: AA

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, saldırıların ardından Riyad-Medine bölgesindeki Doğu-Batı boru hattının tedbir amacıyla kapatıldığını duyurdu.

X(eski adıyla Twitter) platformundaki resmi hesabı üzerinden yapılan açıklama, Enerji Bakanlığındaki bir kaynağa dayandırıldı. Açıklamaya göre, boru hattı 10 Eylül tarihinde bir dizi saldırının hedefi oldu.

'ABLUKAYA ABLUKAYLA, SALDIRIYA SALDIRIYLA'

Saldırılar neticesinde yaralananlar olduğu bildirilirken, tedbir amaçlı olarak boru hattının faaliyetlerinin durdurulduğu aktarıldı. Olayın ardından acil durum ve uzman teknik ekiplerin, hattın güvenliğini yeniden tesis etmek için gerekli çalışmalara başladığı belirtildi.

Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri daha önce yaptığı açıklamada, bölgedeki Suudi Arabistan gemilerine karşı "ablukaya ablukayla, saldırıya saldırıyla" karşılık vereceklerini duyurmuş; Suudi Arabistan'a ait 32 savaş uçağını hedef aldıklarını ve bunlardan 9'unu düşürdüklerini iddia etmişti.