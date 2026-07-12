Kaynak: İHA

Yurt genelinde termometrelerin yükselmesiyle birlikte uzmanlardan, otomobillerde oluşabilecek güvenlik risklerine karşı kritik bir uyarı geldi. Yüksek sıcaklığa maruz kalan taşıtların içinde bırakılan ya da unutulan yanıcı ve parlayıcı maddelerin, infilak ederek ciddi araç yangınlarına zemin hazırladığı aktarıldı.

Uzmanların incelemelerine göre; özellikle çakmak, taşınabilir şarj cihazı (powerbank), piller ve parfümler kapalı araç içindeki yüksek ısıyla birleştiğinde adeta birer bombaya dönüşebiliyor.

"OTOMOBİLDE BIRAKILAN ÜRÜNLER YANGINI TETİKLİYOR"

Otomobil yangınlarının önemli bir kısmının sürücülerin kabin içinde bıraktığı malzemelerden kaynaklandığını vurgulayan uzmanlar, şu bilgileri paylaştı:

"Araçta bırakılan eşyalar nedeniyle çıkan yangınlar özellikle sürücülerin kullandığı yanıcı, parlayıcı ve ateş yakmak maksadıyla kullanılan eşyalardan çıkmaktadır. Bunlar arasında çakmaklar, çakmak gazı, dolum tüpü, her türlü basınçlı deodorant kutusu ve alkollü parfümeri ürünler. Araçta şarja bırakılan piller, bataryalar, powerbank veya cep telefonu içindeki bataryalar ayrıca nadiren de olsa, mercek etkisi yapan gözlük camları, alkollü kolonya gibi her türlü yanıcı ve parlayıcı sıvılar gibi yine her türlü patlayıcı maddeler bulunmaktadır. Bunun yanında araçlarını yıl içerisinde yaptırılmadığında gazlı ve benzinli arabalardaki geçişlerde kullanılan hortumların zaman içerisinde yıpranması ve gaz kaçırmasıyla birlikte olabilen yangınlar meydana gelebiliyor. Bunlara kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor.”

TEKNİK BAKIMSIZLIK RİSKLERİ KATLIYOR

Sadece araç içi eşyaların değil, mekanik ihmallerin de yangına davetiye çıkardığını belirten uzmanlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yanında araçlarını yıl içerisinde yaptırılmadığında gazlı ve benzinli arabalardaki geçişlerde kullanılan hortumların zaman içerisinde yıpranması ve gaz kaçırmasıyla birlikte olabilen yangınlar meydana gelebiliyor. Bunlara kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Yanıcı ve parlayıcı ürünler sıcak havalarda araçta bırakılmaması gerekiyor. Özellikle bu son günlerdeki sıcaklarda araç içerisindeki sıcaklığın artmasıyla bu olumsuzlukların yaşanabileceğini göz ardı etmeden dikkat etmemiz gerekiyor.”