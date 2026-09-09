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Kaynak: Haber Merkezi

Suriye Millî Eğitim Bakanlığı, Türkçeyi seçmeli dil kategorisinden çıkarıp yerine Fransızcayı getirdi ve neden olarak yeni müfredatın yetişmemesi olduğunu söyledi.

Alınan karar, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde 2017 senesinden beri uygulanan eğitim modelini riske atarken, Suriye Türkmen Meclisi rapor hazırlayıp Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ile üst düzey girişim başlattı.

2024-2026 arasında 600 binden fazla Suriyeli Türkiye'den döndü; 5 bin 555 Türkçe öğretmeniyle yaklaşık 390 bin öğrenciye Türkçe eğitimi verilmişti ve bu birikimin korunması planlanıyor.

Suriye genelinde Türkçe'nin seçmeli dil kategorisinden çıkarılarak yerine Fransızca'nın getirilmesi geniş çaplı tepkilere sebep oldu. Suriye Millî Eğitim Bakanlığı kararı "yeni müfredatın yetişmemesi nedeniyle Esad dönemi müfredatının uygulanması" şeklinde duyururken, Türkmen temsilciler ve Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği mağduriyetin giderilmesi için üst düzey girişim başlattı.

ESAD DÖNEMİ MÜFREDATI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Türkiye gazetesindeki habere göre; Suriye genelinde alınan karara göre Türkçe'nin seçmeli ders statüsünden çıkarılıp müfredata Fransızca'nın dahil edilmesi, özellikle Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde 2017 senesinden beri başarıyla uygulanan eğitim modelini riske attı.

Suriye makamları, yeni eğitim-öğretim dönemine yeni müfredatın yetişmediğini ve bu nedenle devrik Esad rejiminin müfredatının zorunlu olarak uygulandığını savundu.

YÜZ BİNLERCE ÖĞRENCİ VE AİLE ÇÖZÜM BEKLİYOR

Resmî veriler doğrultusunda, 2024-2026 seneleri arasında 600 binden fazla Suriyeli Türkiye'den vatanına geri döndü. Geçtiğimiz senelerde görev alan 5 bin 555 Türkçe öğretmeni vasıtasıyla yaklaşık 390 bin Suriyeli öğrenciye Türkçe eğitimi verilmişti.

Türk Millî Eğitim Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların katkılarıyla oluşturulan bu eğitim birikiminin korunması hedefleniyor. Meydana gelen eğitim krizinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara düzeyinde de temaslara konu olduğu ve sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulması yönündeki beklentinin yüksek olduğu bildirildi.