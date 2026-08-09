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Kaynak: AA

Suriye yönetimi, ülkedeki Rus askeri varlığının geleceğine ilişkin Moskova ile yürüttüğü görüşmelerin sonuçlandığını açıkladı. Yaklaşık bir buçuk yıl süren müzakerelerin ardından Hmeymim ve Tartus’taki Rus üslerinin statüsünün yeniden düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldı.

SİVİL TESİSLER SURİYE YÖNETİMİNE DEVREDİLECEK

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın, Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinin açıklamasına dayandırdığı habere göre anlaşmayla birlikte ülkenin sahil kesimindeki Rus varlığının yeniden yapılandırılması süreci başlayacak.

Mutabakat kapsamında Hmeymim Havalimanı ile Tartus Limanı’ndaki 4’üncü ticari rıhtımın aşamalı şekilde Suriye’nin sivil yönetimine devredilmesi kararlaştırıldı.

RUS ÜSLERİNİN STATÜSÜ DEĞİŞİYOR

Rusya’ya ait askeri üs ve tesislerin işlevlerinin de yeniden düzenleneceği belirtildi. Buna göre söz konusu tesislerin Suriye ile Rusya’nın ortak eğitim ve tatbikat merkezlerine dönüştürülmesi öngörülüyor.

Yeni düzenlemenin iki tarafın karşılıklı çıkarlarını koruyacak şekilde uygulanacağı ifade edilirken, dönüşüm sürecinin tamamlanması için en fazla üç aylık süre belirlendi. Sürecin ardından yeni statünün yürürlüğe girmesi bekleniyor.

GÖRÜŞMELER ESED REJİMİNİN DEVRİLMESİNDEN SONRA BAŞLAMIŞTI

Rusya, 2015 yılında Beşşar Esed rejiminin talebi üzerine Suriye’ye askeri müdahalede bulunmuş ve Hmeymim ile Tartus’taki askeri varlığını güçlendirmişti.

Esed rejiminin Aralık 2024’te devrilmesinin ardından yeni Suriye yönetimi ile Moskova arasında Rus üslerinin geleceğine ilişkin görüşmeler başlamıştı. Yaklaşık bir buçuk yıl devam eden müzakereler son mutabakatla sonuçlandı.