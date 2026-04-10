Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde “Interwoven”, “Unison”, “Kurgu” ve “Köçekçe: Bir Rapsodi” adlı koreografilerden oluşan eser ilk kez seyirciyle buluşacak.

Deniz Özaydın’ın koreografisi ve Antonin Dvorak’ın müziğiyle “Interwoven”; Ebru Cansız’ın koreografisi ve Camille Saint-Saens’in müziğiyle “Unison”; Çiğdem Erkaya Öztürk’ün koreografisi ve Antonio Vivaldi ile Johann Sebastian Bach’ın müziğiyle “Kurgu”; Alper Marangoz’un koreografisi ve Ulvi Cemal Erkin’in müziğiyle “Köçekçe: Bir Rapsodi” eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Dört koreografın çağdaş dansa dair özgün bakış açılarını bir araya getiren “Momentum”un kostüm tasarımlarını Gizem Betil, ışık tasarımını ise Bersan Baş üstlendi. Eser, 19, 24 ve 27 Nisan tarihlerinde yeniden sahnelenecek.