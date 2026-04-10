Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda, eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

KESİN ÇIKARMA CEZASI VERİLDİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda konuyu karara bağladı. Hasbi Dede'nin 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

8 Şubat 2026 tarihinde tacize uğradığını iddia eden 16 yaşındaki kız çocuğu ile annesi Giresun ilinin Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak, Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Instagram ve WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla şikayetçi oldukları belirtildi.

Soruşturma kapsamında çocuğa ait cep telefonunun incelendiği, mesajlaşmaların tutanak altına alındığı ve dijital materyallerin Giresun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından teknik incelemeye tabi tutulduğu kaydedilen iddianamede, Dede’nin “elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Soruşturma sürecinde tutuklanan Dede, 12 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

16 yaşındaki T.T., Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından taciz edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş; olay sonrası tutuklanan Dede, davanın ilk duruşmasında tahliye edilerek tutuksuz yargılanmaya başlamıştı.

Adli süreç devam ederken, 29 Mart'ta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan T.T., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.