Antalya DOB’dan yapılan açıklamaya göre, aşk, ihanet ve affetmenin zamansız hikâyesini anlatan eser, 9 ve 11 Nisan tarihlerindeki gösterimlerle izleyicilere veda edecek.

Adolphe Adam’ın büyüleyici müzikleriyle hafızalara kazınan “Giselle”nin koreografisi Jean Coralli ve Jules Perrot’a ait. Kalbi kırık bir genç kızın mistik dünyasını konu alan bale, Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuluyor.

Eserde dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, ışık tasarımını ise Mustafa Eski üstleniyor. Antalya DOB Orkestrası’nı Şef Hakan Kalkan yönetirken, başkemancılığı Sibel Aydın yapacak.Romantik bale repertuvarının unutulmaz karakterlerini sahneye taşıyan yapımda “Giselle” rolünü Riine Sasaki, “Albrecht” rolünü Ryuhei Ito, “Hilarion” rolünü Artemii Pliusnin, “Wililerin Kraliçesi Myrtha” rolünü ise Sayaka Matsushita canlandıracak.

“Köy Pas de Deux” bölümünde Chisato Ishikawa ve Kaname Noi, teknik ustalıkları ve zarif yorumlarıyla eserin pastoral havasına güçlü bir dans diliyle katkı sağlayacak.

“Giselle”, 9 Nisan saat 20.00’de ve 11 Nisan saat 15.00’te Antalya DOB Sahnesi’nde bu sezon son kez sanatseverlerle buluşacak.

Gösterinin biletleri, Antalya DOB gişelerinden ve “www.biletinial.com” adresinden temin edilebilecek.