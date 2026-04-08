Antalya DOB’dan yapılan açıklamaya göre, aşk, ihanet ve affetmenin zamansız hikâyesini anlatan eser, 9 ve 11 Nisan tarihlerindeki gösterimlerle izleyicilere veda edecek.

Romantik balenin efsanesi 'Giselle' Antalya’da final yapıyor - Resim : 1

Adolphe Adam’ın büyüleyici müzikleriyle hafızalara kazınan “Giselle”nin koreografisi Jean Coralli ve Jules Perrot’a ait. Kalbi kırık bir genç kızın mistik dünyasını konu alan bale, Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuluyor.

Romantik balenin efsanesi 'Giselle' Antalya’da final yapıyor - Resim : 2

Eserde dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, ışık tasarımını ise Mustafa Eski üstleniyor. Antalya DOB Orkestrası’nı Şef Hakan Kalkan yönetirken, başkemancılığı Sibel Aydın yapacak.Romantik bale repertuvarının unutulmaz karakterlerini sahneye taşıyan yapımda “Giselle” rolünü Riine Sasaki, “Albrecht” rolünü Ryuhei Ito, “Hilarion” rolünü Artemii Pliusnin, “Wililerin Kraliçesi Myrtha” rolünü ise Sayaka Matsushita canlandıracak.

Romantik balenin efsanesi 'Giselle' Antalya’da final yapıyor - Resim : 3

“Köy Pas de Deux” bölümünde Chisato Ishikawa ve Kaname Noi, teknik ustalıkları ve zarif yorumlarıyla eserin pastoral havasına güçlü bir dans diliyle katkı sağlayacak.

Romantik balenin efsanesi 'Giselle' Antalya’da final yapıyor - Resim : 4

“Giselle”, 9 Nisan saat 20.00’de ve 11 Nisan saat 15.00’te Antalya DOB Sahnesi’nde bu sezon son kez sanatseverlerle buluşacak.

Romantik balenin efsanesi 'Giselle' Antalya’da final yapıyor - Resim : 5

Gösterinin biletleri, Antalya DOB gişelerinden ve “www.biletinial.com” adresinden temin edilebilecek.

Romantik balenin efsanesi 'Giselle' Antalya’da final yapıyor - Resim : 6

