10 Nisan 2026 Cuma
Milyonlarca emekli buraya; Temmuz zammı için rakamlar revize edildi: İşte masadaki net oranlar

TÜİK'in Mart ayı verisiyle (%1,94) birlikte ilk 3 aylık enflasyon toplamda yüzde 10,04 oldu. Emekliler şimdiden bu zam oranını garantiledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Mevcut 20.000 TL olan en düşük emekli maaşı, kesinleşen 3 aylık rakama göre şimdiden 22.000 TL’yi aşmış durumda.

MERKEZ BANKASI’NDAN 5 AYLIK İPUCU

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Mayıs ayı sonunda enflasyonun %14,05’e ulaşması bekleniyor. Bu senaryoda en düşük maaş 23.000 TL bandına oturacak.

TEMMUZ SONU SENARYOSU

Haziran verisinin eklenmesiyle 6 aylık zammın %16 olması öngörülüyor. Bu durumda en düşük emekli aylığı 23.200 TL seviyesini geride bırakacak.

25.000 TL ALANIN YENİ MAAŞI

Şu an 25 bin TL alan bir SSK/Bağ-Kur emeklisi;

%10,04 zamla: 27.510 TL

%16 tahmini zamla: 29.000 TL alacak.

MEMUR EMEKLİSİNDE DURUM NE?

Memur emeklileri toplu sözleşme zammı (%7) ve enflasyon farkı alacak. 5 aylık tahmine göre memur emeklisinin toplam zammı %10,2 olarak hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Ocak'ta 27.772 TL'ye çıkan en düşük memur emeklisi aylığı;

%10,2 tahmine göre: 30.605 TL

%10,86 (6 aylık yüksek tahmin) olursa: 30.788 TL olacak.

REFAH PAYI MASADA MI?

Enflasyon verilerine ek olarak hükümetin bir "refah payı" ekleyip eklemeyeceği ise Haziran ayı sonunda netlik kazanacak.

Tüm emekli grupları için Temmuz 2026 zam tahminlerini içeren tablo şöyle:

