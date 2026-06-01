Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4314 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Antalya'daki bir hastanenin acil servis kadrosunda hemşire olarak görev yapan Esra Uğur’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu genç kadının boşanma aşamasındaki eşi U.U.’ya bildirdi.

KOLTUKTA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Yararlanılan ihbar üzerine adrese giden U.U., kapıyı açamayınca polis ekiplerinden yardım istedi. Emniyet güçleriyle birlikte daireye giren yakınları, içeride acı manzarayla karşılaştı. 7 aylık hamile olan Esra Uğur, oturma odasındaki koltuğun üzerinde, koluna serum takılı ve hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, genç hemşirenin hayatını kaybettiği belirlendi.

Uğur'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Sabah saatlerinde otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Esra Uğur'un cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze teslimi sırasında gözyaşlarına boğulan ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Emine Uğur, morg önünde fenalık geçirdi. Acılı anneye ilk müdahale orada hazır bekletilen ambulansta yapıldı.

Genç hemşirenin cenazesi, helallik alınması için ilk olarak uzun süredir görev yaptığı ve mesai arkadaşlarının beklediği hastanenin acil servis önüne götürüldü. Burada düzenlenen törenin ardından cenaze, toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na sevk edildi.

ANESTEZİK MADDE ŞÜPHESİ

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan cinayet büro amirliği ekipleri, Esra Uğur’un son dönemde ciddi kumar borçları olduğunu ve bu süreçte eşiyle boşanma kararı aldığını tespit etti. Ekipler, acil servis hemşiresi olan Uğur’un koluna taktığı seruma yüksek dozda anestezik madde enjekte ederek hayatına son vermiş olma ihtimalini değerlendiriyor. Olayla ilgili çok yönlü adli soruşturma devam ediyor.