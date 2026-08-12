Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Çevre Yolu üzerinde bulunan Tanlar Sitesi’nin 5’inci katındaki dairede oturan Bedriye Naz, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Naz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Naz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında, olaydan önce tartıştıkları iddiası üzerine Naz’ın eşi L.N., polis ekiplerince gözaltına alındı. L.N.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.