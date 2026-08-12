Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Çevre Yolu üzerinde bulunan Tanlar Sitesi’nin 5’inci katındaki dairede oturan Bedriye Naz, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.

Şüphe uyandıran düşüş: Kadının eşi gözaltına alındı - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Naz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Naz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

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Başlatılan soruşturma kapsamında, olaydan önce tartıştıkları iddiası üzerine Naz’ın eşi L.N., polis ekiplerince gözaltına alındı. L.N.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphe uyandıran düşüş: Kadının eşi gözaltına alındı - Resim : 3

Şüphe uyandıran düşüş: Kadının eşi gözaltına alındı - Resim : 4